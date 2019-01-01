Мріє стати інженером-будівельником: закликають привітати сина загиблого волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.16 серпня восьмий день народження святкуватиме. Хлопчик є сином– міліціонера роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області. П’ять років тому – 13 серпня 2014 року, у переддень свого тридцятиліття, чоловік добровільно відправився у зону проведення АТО. 25 серпня 2014 року під час обстрілу блокпоста під Іловайськом, де бійці тиждень мужньо утримували свої позиції під постійними обстрілами, він був поранений та помер наступного дня від отриманих ран (вивезти до лікарні для термінового хірургічного втручання не було змоги), ставши першим загиблим у роті «Світязь».Стасик перейшов уже до 3-го класу. Мама Наталія говорить, що успішність у сина нормальна. Зі шкільних предметів йому найбільше до вподоби читання, природознавство, математика та фізкультура. Стасик має труднощі з англійською мовою, тому без репетитора для занять йому не справитися, адже іменинник мріє коли-небудь поїхати до Англії. Хлопчик вже усвідомлює: для того, щоб побачити двоповерхові червоні автобуси даблдекери, та Біґ Бен, обов’язково треба вільно володіти англійською.Він може годинами сидіти з ручкою і змальовувати листок за листком. Малює усе, але найчастіше, на жаль, на тематику війни. Разом з танками, військовими на малюнках обов’язково присутній і український прапор.«Якось зробив мені листівку, де зобразив квіточку і підписав «Для мами», а потім приніс іще одну, з такою ж квіточкою, але з підписом «Для тата», сказав, що покладе її на підвіконня і тато з неба обов’язково побачить. А на мій минулий День народження Стасік зробив мені особливу листівку: намалював фею з чарівною паличкою, яка виконує бажання – це щоб кожне мамине бажання збувалося» – ділиться мама Наталія. Хлопчик постійно повторює, що хоче побачити тата, не на фото чи на пам’ятнику, а живого.А ще малюк дуже любить грати у футбол, захоплюється хімічними дослідами, розв'язує кросворди та лабіринти, цікавиться астрономією та обожнює складати різноманітні конструктори Лего.«У майбутньому синочок хоче стати інженером-будівельником, зводити житлові будинки та багатоповерхівки. Хоча останнім часом неодноразово чую від нього, що професія вчителя йому також до вподоби,» – посміхаючись ділилась з нами про плани мама.Із домашніх тварин хлопчик найбільше любить котів, залюбки бавиться з кошенятами, яких у однієї бабусі є четверо, а в іншої - двоє.Цьогорічний відпочинок для дитини обмежився тижневим християнським табором у Трускавці, організованим канадськими волонтерами, та паломницькою поїздкою до Меджугор’є, Боснія. Хоча за рекомендаціями лікарів по стану здоров’я імениннику рекомендовано зміну клімату на гірський чи морський мінімум на два тижні. На жаль, із санаторно-курортними путівками для дітей загиблих учасників АТО не все так просто, проте мама все ж сподівається скористатися їхнім законним правом на відпочинок і оздоровити дитину ще до зимового періоду. По причині проблем зі здоров'ям Стасу довелося пропустити більшість занять у басейні, які так йому подобаються.Авторитетом для нашого майбутнього іменинника є мама Наталія. А ще він любить свою сестричку Аню і, як старший братик, дбає та захищає її. Залюбки няньчиться із двоюрідними сестрами Софійкою (1 рік) та Карінкою (3 роки), бо малі дітки Стаса просто обожнюють. Хлопчик вже має і певні обов’язки у сім’ї. Прибирати у своїй кімнаті, зібрати іграшки та допомагати по можливості мамі – для нього вже повсякденні речі. А ще він любить долучатись на кухні до кулінарії: з превеликим задоволенням робить салати, ліпить вареники, прикрашає тортики та розмальовує імбирне печиво.Матеріальний стан сім’ї – задовільний і особливих потреб на цей час немає. Наталія вдячна за підтримку усім небайдужим, за речі та канцелярію, що отримували від волонтерів, журналістам, що час від часу публікують статті про її чоловіка, бо найцінніше для родин загиблих – збереження пам’яті про їхніх Героїв.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ІЩУК СТАНІСЛАВ - невдовзі 8 років (16.08.2011). м. Луцьк. Зріст: 128; Розмір одягу: 134-140; Розмір взуття: 35. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.