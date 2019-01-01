Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00ФОП Процюк В. В.-кіоскПАТ"Укртелеком"-АТС с.ПечихвостиПечихвостівська сільська рада-КлубФОП Яворська І.Г.-Будинок побутуПечихвостівська сільська рада-АдмінбудинокЦерква-Введенська церкваЦерква-СторожкаГорохівське МСТ-МагазинФОП Шамрило О.В.-магазинФОП Шлапак В.К.- магазинПечихвостівська сільська рада-Башня с. Печихвости:вул. Центральнас. Печихвостивул. Садова2. 09:00-17:00Мар`янівське СТ-магазин с СкриголовоСкригівська сільська рада-АдмінбудинокФОП Шанковський І.І.-магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Скриголово: вул.Підберезна,вул. Світла,вул. Центральна1. КТП-131 буде виконуватись к/р КТП, 10:00-16:00 с. Бужанка вул. Бр. Гайворонських2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-195 буде виконуватись чистка траси. 9:30-16:00 с. Низкиничі1. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-10 09:40 – 16:00 с. Раків - Ліс, вул. Каденюка,вул. Перемоги, вул. Ветеранів.1 ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.КіверціФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30, пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариство м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-256 9:00-17:00 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина Павлівна смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,1. ПЛ-0,4кВ від КТП-49 9:00-17:00 СТзОВ "Зоря" с.Велицьк2.ПЛ-10кВ Л.74-04(ТП-678, ТП-49, ТП-79, ТП-41, ТП-589, ТП-80, ТП-77, ТП-46, ТП-47, ТП-48)9:00-17:00С/Р ВелицькСТзОВ "Зоря"Голобське споживче товариствоФілія ДВТП «Волиньфар»Ковельське РайвоПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСелянське фермер.госп."Колос"ФОП Киденько О.М.ЦеркваФОП Максимчук І.І.ФОП Польчук А.Ф.c.Велицькс.Кухари3.ПЛ-10кВ Л.100-06(ТП-289)9:00-17:00С/Р ЛюбитівКовельське РайвоКовельське МТМОc.ВоронаІнформацію не надано1. 09:30-17:00Перукарнявул. Приміськавул. Качаловавул. Лєсковавул. Ковельська (частково)2. 13:30-16:00СШ №8Луцький навчальний реабілітаційний центрХудожні майстерніБудова концерну КаскадКомісійний магазинМедучилищеДіамант банкКрон інвестМіський судБраво плюсЮніверсал консалтинг плюсСтарий замок вул. Л. Українки 8-261. 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,ФОП Корнійчук Володимир Петрович,ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги2. ПЛ-10 кВ Л-121 (КТП-45, 74, 76, 78, 80, 96, 267, 348, 456, 479, 508, 519, 542, 549, 558, 571, 572, 579, 580, 589, 590, 602, 640, 647, 659, 665, 675, 690, 762, ЗТП-79, 492) 09:30 – 17:00 с. В.Омеляник: СТ „Дружба” (дачі), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС №25), ТзОВ „Леся - Плюс”с. Тарасове: ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", ПАТ "Луцькводоканал" (КНС – КТП-571), ПП "Куртушка"с. Зміїнець: ФОП Мамотюк Є.І., ФОП Войтюк В.Є., Обласна станція захисту рослин (Фітосаніт. лабораторія), ПАТ "Укртелеком" (АТС), ТзОВ „Юван” (пилорама), ФОП Глинюк М.С., ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ТзОВ „Алдан”, ТзОВ „Будтехсервіс”, ФОП Кусевич, ПП „Універсам”(АЗС „Мавекс”), МПП „Контакт-Сервіс”, ФОП Ткач, ПП Дуда, МП „Індустрія”, с/р Княгининок (артсвердловина, ФАП), ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП „Оазис”, ФОП Клос В.Є, ФОП Торчинюк, ФОП Третякова А.А., ПАТ „Укрнафта”, ФОП Вільчинський М.М, ПМП „Інвід”, ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ж/б Тоцька Н.О., ФОП Мензул П.М. с. Зміїнець, с. В.Омеляник вул. Володимирська,с. Тарасове вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-110 10:00 – 16:00 с. Олександрівка4. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-302 (КТП-41, 612) 09:00-16:00 с. Піддубці: АЗС „Лукойл”,ТзОВ "ВОСТОК" (АЗС „Формула-Ритейл”)1. ПЛ-10кВ Л 52-02 від ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут, Магазини. с. Гуменці, Крушинець, Згорани2. КТП-236 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Гупали.3. ПЛ-0,4 КТП-117 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Борове1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від ЩТП-340 10:00-12:30 с.Бихів вул. Зелена (частково)2. ПЛ-10кВ Л-12-02 від ПС-35 «Седлище» 10:00-16:00 Школа, дит.садок, ФОП Шатило, ТОВ «ДКМ ВУД» с.В.Любешівська вул.Шевченка, Садова,Вимкнень споживачів не заплановано1. ТП-20 09:00-17:00 Школа №3,ВТ «Формат», кафе «Лев»,м-н «Одягайко»,кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», м-н «Плюс»,аптека «Подорожник», клуб «Юджин», м-н « Наш» м.Нововолинськпр.Перемоги,16,18вул.В.Стуса, 22. ТП-123 09:00-17:00 Школа № 6,басейн м.НововолинськVI- м-н, буд.9,буд.6Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15. ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа1. КТП-239 10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля2. ПЛ-10кВ Л-57-04 10:00-17:00 с.Дубечно вул:Лугова, Костючика, Довгаля, Вишнева, Весняна, Молодіжна, Садова, Незалежності, Дубова, Підварська, Робітнича, Колгоспна1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,Зілов2. 10:00-16:00 Новодвірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, дит.садок, клуб, водокачка, АТС, ФАП, пошта, ФОП Шклярук, Масюк, Панасюк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва