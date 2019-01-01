Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Процюк В. В.-кіоск
ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Печихвости
Печихвостівська сільська рада-Клуб
ФОП Яворська І.Г.-Будинок побуту
Печихвостівська сільська рада-Адмінбудинок
Церква-Введенська церква
Церква-Сторожка
Горохівське МСТ-Магазин
ФОП Шамрило О.В.-магазин
ФОП Шлапак В.К.- магазин
Печихвостівська сільська рада-Башня с. Печихвости:
вул. Центральна
с. Печихвости
вул. Садова
2. 09:00-17:00
Мар`янівське СТ-магазин с Скриголово
Скригівська сільська рада-Адмінбудинок
ФОП Шанковський І.І.-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Скриголово: вул.Підберезна,
вул. Світла,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. КТП-131 буде виконуватись к/р КТП, 10:00-16:00 с. Бужанка вул. Бр. Гайворонських
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-195 буде виконуватись чистка траси. 9:30-16:00 с. Низкиничі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-10 09:40 – 16:00 с. Раків - Ліс, вул. Каденюка,
вул. Перемоги, вул. Ветеранів.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30, пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-256 9:00-17:00 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,
вул. Незалежності,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-49 9:00-17:00 СТзОВ "Зоря" с.Велицьк
2.
ПЛ-10кВ Л.74-04
(ТП-678, ТП-49, ТП-79, ТП-41, ТП-589, ТП-80, ТП-77, ТП-46, ТП-47, ТП-48)
9:00-17:00
С/Р Велицьк
СТзОВ "Зоря"
Голобське споживче товариство
Філія ДВТП «Волиньфар»
Ковельське Райво
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
Селянське фермер.госп."Колос"
ФОП Киденько О.М.
Церква
ФОП Максимчук І.І.
ФОП Польчук А.Ф.
c.Велицьк
с.Кухари
3.
ПЛ-10кВ Л.100-06
(ТП-289)
9:00-17:00
С/Р Любитів
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
c.Ворона
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 09:30-17:00
Перукарня
вул. Приміська
вул. Качалова
вул. Лєскова
вул. Ковельська (частково)
2. 13:30-16:00
СШ №8
Луцький навчальний реабілітаційний центр
Художні майстерні
Будова концерну Каскад
Комісійний магазин
Медучилище
Діамант банк
Крон інвест
Міський суд
Браво плюс
Юніверсал консалтинг плюс
Старий замок вул. Л. Українки 8-26
Луцький район
1. 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),
ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,
ФОП Корнійчук Володимир Петрович,
ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги
2. ПЛ-10 кВ Л-121 (КТП-45, 74, 76, 78, 80, 96, 267, 348, 456, 479, 508, 519, 542, 549, 558, 571, 572, 579, 580, 589, 590, 602, 640, 647, 659, 665, 675, 690, 762, ЗТП-79, 492) 09:30 – 17:00 с. В.Омеляник: СТ „Дружба” (дачі), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС №25), ТзОВ „Леся - Плюс”
с. Тарасове: ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", ПАТ "Луцькводоканал" (КНС – КТП-571), ПП "Куртушка"
с. Зміїнець: ФОП Мамотюк Є.І., ФОП Войтюк В.Є., Обласна станція захисту рослин (Фітосаніт. лабораторія), ПАТ "Укртелеком" (АТС), ТзОВ „Юван” (пилорама), ФОП Глинюк М.С., ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ТзОВ „Алдан”, ТзОВ „Будтехсервіс”, ФОП Кусевич, ПП „Універсам”(АЗС „Мавекс”), МПП „Контакт-Сервіс”, ФОП Ткач, ПП Дуда, МП „Індустрія”, с/р Княгининок (артсвердловина, ФАП), ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП „Оазис”, ФОП Клос В.Є, ФОП Торчинюк, ФОП Третякова А.А., ПАТ „Укрнафта”, ФОП Вільчинський М.М, ПМП „Інвід”, ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ж/б Тоцька Н.О., ФОП Мензул П.М. с. Зміїнець, с. В.Омеляник вул. Володимирська,
с. Тарасове вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-110 10:00 – 16:00 с. Олександрівка
4. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-302 (КТП-41, 612) 09:00-16:00 с. Піддубці: АЗС „Лукойл”,
ТзОВ "ВОСТОК" (АЗС „Формула-Ритейл”)
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10кВ Л 52-02 від ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут, Магазини. с. Гуменці, Крушинець, Згорани
2. КТП-236 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Гупали.
3. ПЛ-0,4 КТП-117 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Борове
Любешівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від ЩТП-340 10:00-12:30 с.Бихів вул. Зелена (частково)
2. ПЛ-10кВ Л-12-02 від ПС-35 «Седлище» 10:00-16:00 Школа, дит.садок, ФОП Шатило, ТОВ «ДКМ ВУД» с.В.Любешівська вул.Шевченка, Садова,
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-20 09:00-17:00 Школа №3,
ВТ «Формат», кафе «Лев»,м-н «Одягайко»,
кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», м-н «Плюс»,
аптека «Подорожник», клуб «Юджин», м-н « Наш» м.Нововолинськ
пр.Перемоги,16,18
вул.В.Стуса, 2
2. ТП-123 09:00-17:00 Школа № 6,
басейн м.Нововолинськ
VI- м-н, буд.9,буд.6
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
1. КТП-239 10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля
2. ПЛ-10кВ Л-57-04 10:00-17:00 с.Дубечно вул:Лугова, Костючика, Довгаля, Вишнева, Весняна, Молодіжна, Садова, Незалежності, Дубова, Підварська, Робітнича, Колгоспна
Турійський район
1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,
Зілов
2. 10:00-16:00 Новодвірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, дит.садок, клуб, водокачка, АТС, ФАП, пошта, ФОП Шклярук, Масюк, Панасюк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва
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Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Процюк В. В.-кіоск
ПАТ"Укртелеком"-АТС с.Печихвости
Печихвостівська сільська рада-Клуб
ФОП Яворська І.Г.-Будинок побуту
Печихвостівська сільська рада-Адмінбудинок
Церква-Введенська церква
Церква-Сторожка
Горохівське МСТ-Магазин
ФОП Шамрило О.В.-магазин
ФОП Шлапак В.К.- магазин
Печихвостівська сільська рада-Башня с. Печихвости:
вул. Центральна
с. Печихвости
вул. Садова
2. 09:00-17:00
Мар`янівське СТ-магазин с Скриголово
Скригівська сільська рада-Адмінбудинок
ФОП Шанковський І.І.-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Скриголово: вул.Підберезна,
вул. Світла,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. КТП-131 буде виконуватись к/р КТП, 10:00-16:00 с. Бужанка вул. Бр. Гайворонських
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-195 буде виконуватись чистка траси. 9:30-16:00 с. Низкиничі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-10 09:40 – 16:00 с. Раків - Ліс, вул. Каденюка,
вул. Перемоги, вул. Ветеранів.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30, пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126 9:00-18:00 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-256 9:00-17:00 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,
вул. Незалежності,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП-49 9:00-17:00 СТзОВ "Зоря" с.Велицьк
2.
ПЛ-10кВ Л.74-04
(ТП-678, ТП-49, ТП-79, ТП-41, ТП-589, ТП-80, ТП-77, ТП-46, ТП-47, ТП-48)
9:00-17:00
С/Р Велицьк
СТзОВ "Зоря"
Голобське споживче товариство
Філія ДВТП «Волиньфар»
Ковельське Райво
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
Селянське фермер.госп."Колос"
ФОП Киденько О.М.
Церква
ФОП Максимчук І.І.
ФОП Польчук А.Ф.
c.Велицьк
с.Кухари
3.
ПЛ-10кВ Л.100-06
(ТП-289)
9:00-17:00
С/Р Любитів
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
c.Ворона
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 09:30-17:00
Перукарня
вул. Приміська
вул. Качалова
вул. Лєскова
вул. Ковельська (частково)
2. 13:30-16:00
СШ №8
Луцький навчальний реабілітаційний центр
Художні майстерні
Будова концерну Каскад
Комісійний магазин
Медучилище
Діамант банк
Крон інвест
Міський суд
Браво плюс
Юніверсал консалтинг плюс
Старий замок вул. Л. Українки 8-26
Луцький район
1. 10:00 – 16:00 с/р с.Романів (Будинок культури, школа), ПАТ "Укртелеком" (АТС), СТзОВ "Романів" (гараж),
ФОП Грицовник Валентина Володимирівна,
ФОП Корнійчук Володимир Петрович,
ФОП Бляшук Олександр Володимирович с. Романів вул. Першотравнева, Нова, Перемоги
2. ПЛ-10 кВ Л-121 (КТП-45, 74, 76, 78, 80, 96, 267, 348, 456, 479, 508, 519, 542, 549, 558, 571, 572, 579, 580, 589, 590, 602, 640, 647, 659, 665, 675, 690, 762, ЗТП-79, 492) 09:30 – 17:00 с. В.Омеляник: СТ „Дружба” (дачі), ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (АЗС №25), ТзОВ „Леся - Плюс”
с. Тарасове: ФОП Гордійчук О.А., ПП Линчук Р.П., Сільська рада с. Боголюби (с. Тарасове: садок, школа, ФАП, КНС), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький", ПАТ "Луцькводоканал" (КНС – КТП-571), ПП "Куртушка"
с. Зміїнець: ФОП Мамотюк Є.І., ФОП Войтюк В.Є., Обласна станція захисту рослин (Фітосаніт. лабораторія), ПАТ "Укртелеком" (АТС), ТзОВ „Юван” (пилорама), ФОП Глинюк М.С., ТзОВ "ТЕРМІНАЛ", ТзОВ „Алдан”, ТзОВ „Будтехсервіс”, ФОП Кусевич, ПП „Універсам”(АЗС „Мавекс”), МПП „Контакт-Сервіс”, ФОП Ткач, ПП Дуда, МП „Індустрія”, с/р Княгининок (артсвердловина, ФАП), ТзОВ"ІРС СІСТЕМ", ПВП „Оазис”, ФОП Клос В.Є, ФОП Торчинюк, ФОП Третякова А.А., ПАТ „Укрнафта”, ФОП Вільчинський М.М, ПМП „Інвід”, ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" (с. В.Омеляник - АЗС №25), ж/б Тоцька Н.О., ФОП Мензул П.М. с. Зміїнець, с. В.Омеляник вул. Володимирська,
с. Тарасове вул. Центральна, Тиха, Квітнева, Молодіжна, Володимирська, Набережна, Городоцька, Б.Хмельницького, Шкільна, Поліська, Волі, Польова
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-110 10:00 – 16:00 с. Олександрівка
4. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-302 (КТП-41, 612) 09:00-16:00 с. Піддубці: АЗС „Лукойл”,
ТзОВ "ВОСТОК" (АЗС „Формула-Ритейл”)
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10кВ Л 52-02 від ЛР-166 9:00 – 17:00 Побут, Магазини. с. Гуменці, Крушинець, Згорани
2. КТП-236 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Гупали.
3. ПЛ-0,4 КТП-117 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Борове
Любешівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1 від ЩТП-340 10:00-12:30 с.Бихів вул. Зелена (частково)
2. ПЛ-10кВ Л-12-02 від ПС-35 «Седлище» 10:00-16:00 Школа, дит.садок, ФОП Шатило, ТОВ «ДКМ ВУД» с.В.Любешівська вул.Шевченка, Садова,
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-20 09:00-17:00 Школа №3,
ВТ «Формат», кафе «Лев»,м-н «Одягайко»,
кіоск «Молоко», кіоск «Гамбургер», м-н «Плюс»,
аптека «Подорожник», клуб «Юджин», м-н « Наш» м.Нововолинськ
пр.Перемоги,16,18
вул.В.Стуса, 2
2. ТП-123 09:00-17:00 Школа № 6,
басейн м.Нововолинськ
VI- м-н, буд.9,буд.6
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче, с.Берегове с.Духче, с.Берегове
16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
Старовижівський район
1. КТП-239 10:00-17:00 с.Любохини вул:Гребля
2. ПЛ-10кВ Л-57-04 10:00-17:00 с.Дубечно вул:Лугова, Костючика, Довгаля, Вишнева, Весняна, Молодіжна, Садова, Незалежності, Дубова, Підварська, Робітнича, Колгоспна
Турійський район
1. 10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, Турійська районна лікарня вет.медицини – дільниця ,ФОП Черенова- магазин , церква, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с.Миляновичі, Кличковичі, Туровичі,
Зілов
2. 10:00-16:00 Новодвірська с/р – адмінприміщення, вод.башня, дит.садок, клуб, водокачка, АТС, ФАП, пошта, ФОП Шклярук, Масюк, Панасюк – торг.кіоск, ГРП, ФОП Панасюк - вагова с.Н.Двір, Дажва
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