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У столичному супермаркеті п’яний чоловік побив сім’ю із дитиною. ВІДЕО

У столичному супермаркеті п’яний чоловік побив сім’ю із дитиною. ВІДЕО
У Києві чоловік, перебуваючи в нетверезому стані в приміщенні супермаркету, безпричинно спровокував конфлікт з іншим чоловіком і його дружиною.

Внаслідок словесної перепалки він почав бити людей руками і ногами в обличчя і тулуб, - пишуть Факти.

Сімейна пара з дитиною попрямували до машини, а хуліган пішов за ними. Коли жінка сіла за кермо, п’яний чоловік почав наносити удари руками і ногами по автомобілю. Після цього він підійшов до батька сімейства, який в той момент йшов до автомобіля за руку зі своєю 6-річною дитиною, і штовхнув його.

Внаслідок нападу чоловік і дитина впали на землю і отримали тілесні ушкодження – перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням, забій м’яких тканин передньої черевної стінки.

43-річного нападника затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.


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Теги: побиття, Київ
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