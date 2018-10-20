У столичному супермаркеті п’яний чоловік побив сім’ю із дитиною. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
У Києві чоловік, перебуваючи в нетверезому стані в приміщенні супермаркету, безпричинно спровокував конфлікт з іншим чоловіком і його дружиною.
Внаслідок словесної перепалки він почав бити людей руками і ногами в обличчя і тулуб, - пишуть Факти.
Сімейна пара з дитиною попрямували до машини, а хуліган пішов за ними. Коли жінка сіла за кермо, п’яний чоловік почав наносити удари руками і ногами по автомобілю. Після цього він підійшов до батька сімейства, який в той момент йшов до автомобіля за руку зі своєю 6-річною дитиною, і штовхнув його.
Внаслідок нападу чоловік і дитина впали на землю і отримали тілесні ушкодження – перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням, забій м’яких тканин передньої черевної стінки.
43-річного нападника затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.
Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Внаслідок словесної перепалки він почав бити людей руками і ногами в обличчя і тулуб, - пишуть Факти.
Сімейна пара з дитиною попрямували до машини, а хуліган пішов за ними. Коли жінка сіла за кермо, п’яний чоловік почав наносити удари руками і ногами по автомобілю. Після цього він підійшов до батька сімейства, який в той момент йшов до автомобіля за руку зі своєю 6-річною дитиною, і штовхнув його.
Внаслідок нападу чоловік і дитина впали на землю і отримали тілесні ушкодження – перелом ліктьової кістки правого передпліччя зі зміщенням, забій м’яких тканин передньої черевної стінки.
43-річного нападника затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.
Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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