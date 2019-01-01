У селі в Луцькому районі на Маковія відбулася перша літургія українською мовою. ФОТО
Сьогодні, 15:40
У селі Садів Луцького району у церкві Казанської ікони Божої відбулась перша архієрейська служба українською мовою.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прибув до Садова 14 серпня у день вшанування мучеників Маккавеїв, - інформує прес-служба Волинської єпархії Православної Церкви України.
З архіпастирем служили декан-протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії священник Назар Партика та інше духовенство. Після хресної ходи відбулося традиційне освячення зілля, меду і маку.
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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прибув до Садова 14 серпня у день вшанування мучеників Маккавеїв, - інформує прес-служба Волинської єпархії Православної Церкви України.
З архіпастирем служили декан-протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії священник Назар Партика та інше духовенство. Після хресної ходи відбулося традиційне освячення зілля, меду і маку.
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