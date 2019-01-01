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У Луцьку вимагають поновити на роботі тренера Самчука, якого звільнили зі скандалом

У Луцьку вимагають поновити на роботі тренера Самчука, якого звільнили зі скандалом
Лучани просять поновити на роботі тренера Володимира Самчука, якого звільнили за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі.

Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 15 серпня, Едуард Баранов.

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"На період канікул із комунального басейну спустили воду. Тому Володимир Самчук готував свого підопічного в приватному басейні, де була вода! Звільнили його з формальної причини, нібито він не подав індивідуальний план до заяви, що буде проводити тренування в іншому місці.

Зважаючи на ситуацію, що склалася, вимагаємо:

1. Поновити тренера Володимира Самчука на своїй посаді у СДЮСШ.
2. Звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба, який підписав заяву на звільнення", - пише автор петиції.

На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1314?fbclid=IwAR2ApTRY3GNsqU9tsGGy1oD9cD41iKVuHOyXGDrwrbxRf3f9j3P3OJbxvJE


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Теги: петиція, Луцьк, тренер
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Коментарі 2
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пока буде петрочук на посаді нічого не буде, сологуба дружбан
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ще треба в поліцаїв заяву написати на призначення сологуба за відсутністю стажу роботи і на період рослідування та службової перевірки відсторонити від займаної посади
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