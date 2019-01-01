У Луцьку вимагають поновити на роботі тренера Самчука, якого звільнили зі скандалом
Сьогодні, 16:25
Лучани просять поновити на роботі тренера Володимира Самчука, якого звільнили за прогули, бо він готував спортсменів у приватному спортклубі, а не в школі.
Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 15 серпня, Едуард Баранов.
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"На період канікул із комунального басейну спустили воду. Тому Володимир Самчук готував свого підопічного в приватному басейні, де була вода! Звільнили його з формальної причини, нібито він не подав індивідуальний план до заяви, що буде проводити тренування в іншому місці.
Зважаючи на ситуацію, що склалася, вимагаємо:
1. Поновити тренера Володимира Самчука на своїй посаді у СДЮСШ.
2. Звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба, який підписав заяву на звільнення", - пише автор петиції.
На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1314?fbclid=IwAR2ApTRY3GNsqU9tsGGy1oD9cD41iKVuHOyXGDrwrbxRf3f9j3P3OJbxvJE
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Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 15 серпня, Едуард Баранов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скандал зі звільненням відомого тренера з плавання: у луцькій школі прокоментували інцидент
"На період канікул із комунального басейну спустили воду. Тому Володимир Самчук готував свого підопічного в приватному басейні, де була вода! Звільнили його з формальної причини, нібито він не подав індивідуальний план до заяви, що буде проводити тренування в іншому місці.
Зважаючи на ситуацію, що склалася, вимагаємо:
1. Поновити тренера Володимира Самчука на своїй посаді у СДЮСШ.
2. Звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба, який підписав заяву на звільнення", - пише автор петиції.
На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1314?fbclid=IwAR2ApTRY3GNsqU9tsGGy1oD9cD41iKVuHOyXGDrwrbxRf3f9j3P3OJbxvJE
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
пока буде петрочук на посаді нічого не буде, сологуба дружбан
ще треба в поліцаїв заяву написати на призначення сологуба за відсутністю стажу роботи і на період рослідування та службової перевірки відсторонити від займаної посади
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