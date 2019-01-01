У Луцьку вимагають поновити на роботі тренера Самчука, якого звільнили зі скандалом





Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 15 серпня, Едуард Баранов.



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"На період канікул із комунального басейну спустили воду. Тому Володимир Самчук готував свого підопічного в приватному басейні, де була вода! Звільнили його з формальної причини, нібито він не подав індивідуальний план до заяви, що буде проводити тренування в іншому місці.



Зважаючи на ситуацію, що склалася, вимагаємо:



1. Поновити тренера Володимира Самчука на своїй посаді у СДЮСШ.

2. Звільнити директора плавального басейну Олександра Сологуба, який підписав заяву на звільнення", - пише автор петиції.



На підписання петиції у лучан є два тижні. Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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