Пробігти 500 кілометрів за 10 днів: у Ковелі стартував ультрамарафон. ВІДЕО





Так, бігуни стартували зранку з центру Ковеля від пам’ятника борцям за волю України, - повідомляє



Мета ультрамарафону — показати можливості людського організму, популяризувати біг та державну символіку України, розповів один з організаторів Олександр Оришко.



Дату та місце старту організатор Ігор Мишко каже, вибрали невипадково.



«Виникла ідея зробити такий потужний пробіг — 500 км. Тому що всі ультрамарафонці, всі спортсмени наші підготовлені і бігти 50-100 км. їм було не цікаво. Тому вирішили помножити відстань на 10. Подивилися на карту, порахували, що з дня народження команди — 15 серпня до 24 серпня у нас є 10 днів і 500 кілометрів. Це вже рахується ультрамарафон. Визначилися із маршрутом. До нас приєдналися місцеві спортивні клуби, запропонували їм підтримати таку нашу ініціативу. Ми привертаємо увагу і до дня прапора, і до дня Незалежності, які є найважливішими святами українців», - розповідає організатор.



Перед стартом пробігу його учасники поклали квіти до пам’ятника. Серед учасників ультрамарафону — член збірної команди України з добового бігу Олена Шевченко та чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Саханда.



«Професійно бігом займаюся 5 років. Це найдоступніший вид спорту. Це біг, сила, краса. Наше життя — це рух, тому й біжу в цьому ультрамарафоні. Біжу назустріч новим пригодам. Моя найдовша дистанція — 205 км. без зупинки», - зазначає майстер спорту з легкої атлетики, учасниця ультрамарафону Олена.



Ігор Саханда, ультрамарафонець закінчив Дніпропетровський інститут фізкультури, спеціальність — спортивна ходьба.



«Після інституту я вже не тренувався. А в останні п’ять років бігаю ультрамарафони. Цей пробіг - хороша така прикидка: 500 кілометрів з Ковеля до Києва. Для мене біг — це відпочинок», - каже Ігор.



До професійних марафонців долучилися місцеві бігуни, учасники спортивного клубу «Ковель».



«Настрій хороший, вранішній. Пробіг — це завжди заряд енергії. Хоча в мене і була велика перерва в тренувальному процесі, але, гадаю, моїх сил вистачить, щоб добігти до Колодяжного, до садиби Лесі Українки — це десь 15 кілометрів та повернутися», - розповідає голова СК «Ковель» Сергій Панасюк.



Так, першу зупинку ультрамарафонці запланували в селі Кременець, поблизу районного центру Рожище на Волині. Далі траса пробігу поведе до Луцька, Рівного та Житомира. Фінішують спортсмени 24 серпня під Києвом, на території музею народної архітектури та побуту в Пирогово.









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