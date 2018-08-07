Підприємець, який побив юристку луцької автостанції, заплатить 850 гривень штрафу

Підприємець, через якого влітку минулого року розгорівся скандал на луцькій автостанції №1, заплатить 850 гривень штрафу за побиття юристки ПрАТ «ВОПАС»та ще одного чоловіка.Такий вирок йому виніс днями Луцький міськрайонний суд.Нагадаємо, у серпні 2018 року на автостанції заявили про. Навіть погрожували закрити автостанцію та. Тоді ж, влітку 2018 року, на автостанції під час виконання робіт людьми підприємця Юрія Геруна відбулася суперечка між ним та юристкою Оленою Черьомухою під час якої, за її словами, підприємецьУ суді чоловік заперечував, що бив юристку. За його словами, напередодні подій, про які йдеться, він ходив до Луцької міської ради на прийом, з метою з`ясування терміну прибирання після проведеного демонтажу незаконно встановлених кіосків на території автовокзалу. Оскільки отримав відповідь про те, що може провести благоустрій території самостійно, викликав техніку та почав приводити територію у порядок. 6 серпня на територію автостанції заїхала техніка і проводились деякі роботи. Але, за його словами, юристка і чоловік, який теж є потерпілим у справі, всіляко перешкоджали, вказуючи про проведення незаконних дій та провокували його. При цьому, усі події юристка знімала на камеру мобільного телефону. Коли за кіоск заїхав «бобкат», він зайшов за потерпілу, жодних дій щодо неї не вчиняв (не бив, не штовхав), вона просто впала «як актриса», при цьому крикнула, що він її вдарив.Юрій Герун додає, що оскільки потерпілі погрожували, що спалять кіоск, який став предметом суперечок, він попросив охоронну службу наглядали за ним. 7 серпня після півночі йому подзвонили з охоронної фірми та повідомили, що заїхала техніка і демонтує кіоск. Коли він в`їхав на територію автостанції, то побачив чоловіка, який, розмахуючи руками, керував краном. Він був обурений, оскільки проводили незаконні дії з належним йому майном, вискочив з автомобіля, підбіг до чоловіка, хотів відштовхнути його, однак впав сам, при цьому, зачепив його трохи руками.Герун вважає, що потерпілі просто зводять на нього наклеп.Натомість Олена Черьомуха розповіла свою версію подій. Врінці 6 серпня їй зателефонувала т.в.о. директора ПрАТ «Вопас» та повідомила, що на територію автостанції Юрій Герун завіз велику кількість будівельної техніки та проводить там якість роботи. Вона приїхала близько 08.00 год. та знімала події на мобільний телефон. Герун керував групою будівельників, перемістив кіоск «Черемош», почали розбирати бруківку на платформі №12. Оскільки виконання таких робіт на території автостанції могло спричинити небезпеку для інших людей, вона висловила вимогу про їх припинення. Натомість Герун почав ображати її нецензурною лайкою, внаслідок чого виник словесний конфлікт. Вона, зайшовши за кіоск, направила телефон на Геруна та продовжувала проводити зйомку, тоді останній вдарив її кулаком в голову.Незважаючи на те, що Герун своєї вини не визнавав, суд таки визнав його винним у побитті двох людей – юристки автостанції та чоловіка, який брав участь у демонтажі кіоску. Адже показання потерпілих були послідовними, а вчинення злочину підтверджувалося і відео, і свідченнями очевидців.Луцький міськрайонний суд призначив Геруну показання – 850 гривень штрафу.