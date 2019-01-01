На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет





Їх заховали в один із вагонів з металоплитами потяга, який прямував до Польщі, - пише Держприкордонслужба України.



Знайти контрабанду прикордонникам допоміг службовий пес.



Вилучений товар передали працівникам митної служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Львівського загону у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» вилучили більш ніж 20 тисяч пачок цигарок марки «Марвел» та «Мак».Їх заховали в один із вагонів з металоплитами потяга, який прямував до Польщі, - пише Держприкордонслужба України.Знайти контрабанду прикордонникам допоміг службовий пес.Вилучений товар передали працівникам митної служби.

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