вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет

На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет
Прикордонники Львівського загону у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» вилучили більш ніж 20 тисяч пачок цигарок марки «Марвел» та «Мак».

Їх заховали в один із вагонів з металоплитами потяга, який прямував до Польщі, - пише Держприкордонслужба України.

Знайти контрабанду прикордонникам допоміг службовий пес.

Вилучений товар передали працівникам митної служби.
На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет
На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині
Сьогодні, 17:12
Розшукують волинянина, який поїхав на роботу і зник
Сьогодні, 17:11
На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет
Сьогодні, 17:02
Підприємець, який побив юристку луцької автостанції, заплатить 850 гривень штрафу
Сьогодні, 16:59
Перший раз покусали так, що 47 жал вийняв, – медовий майстер з Волині про бджолярську справу
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
На Волині через кордон намагались переправити понад 13 тисяч пачок цигарок. ФОТО На Волині через кордон намагались переправити понад 13 тисяч пачок цигарок. ФОТО
29 червень, 19:41
Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників Постріли і покинуті ящики з куривом: на Волині контрабандисти втекли від прикордонників
03 травень, 10:27
З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО З димком і запашком: на Волині у туалеті польського поїзда знайшли нелегальні цигарки. ФОТО
22 березень, 09:52
Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО Луцькі прикордонники перешкодили масштабному переміщенню контрабанди. ФОТО
08 березень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
14 серпень, 13:25
 1
Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», майстер-класи: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:49
 0
У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
Сьогодні, 17:39
 0
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
 0
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿