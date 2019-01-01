Польща мала намір припинити проведення Днів добросусідства на Волині: шукають компроміс





Так, станом на 3 серпня польське видання Lublin112.pl пoвідoмляло про те, що поляки хочуть припинити проведення таких заходів через відсутність інфраструктури, пише



Нагадаємо,



Пункт пропуску відкрили 9 серпня о 9:00 (за польським часом), а зачинили о 22:00, 11 серпня. Доступний він був для пішоходів та велосипедистів.



Польська сторона станом на 3 серпня інформувала, що цього року востаннє проводитимуться Дні добросусідства, в рамках яких можна буде перетинати кордон в пункті «Адамчуки-Збереже». Мовляв, попри досить велику популярність серед туристів (у 2018 році ним скористалося понад 40 тисяч осіб), цей пункт пропуску більше не відкриватимуть через відсутність інфраструктури.



Тоді зазначали, що вина – на боці України, яка не знайшла можливості реалізувати проект з побудови повноцінного переходу, незважаючи на те, що розмови про це велися довгі роки. Проект мав включати будівництво мосту через річку Західний Буг, основних і допоміжних об’єктів сервісної зони кордонного переходу, підведення інженерних мереж, визначення основних напрямків руху транспортних засобів від автомобільного пункту пропуску «Адамчуки» на українській стороні, будівництво автомобільних доріг та під’їзних шляхів.



Утім, вже після проведення Днів добросусідства стало відомо, що польська та українська сторони шукають компроміс у цій ситуації. Так, пресслужба Волинської обласної ради повідомила, що у бюджеті мають знайти 63 млн грн на будівництво дороги до Адамчуків.



Тож голова облради Ірина Вахович намітила для себе завдання на найближчу перспективу. Готуватимуть звернення до державних структур, від яких залежить вирішення питання з фінансуванням будівництва цієї вкрай потрібної дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проведення на території Шацького району Днів добросусідства із Польщею могло опинитися під загрозою.Так, станом на 3 серпня польське видання Lublin112.pl пoвідoмляло про те, що поляки хочуть припинити проведення таких заходів через відсутність інфраструктури, пише Район.Шацьк Нагадаємо, цьогоріч 56-метровий понтонний міст через річку Західний Буг тимчасово з’єднав на три дні (9-11 серпня) Україну та Польщу в рамках проведення Днів українсько-польського добросусідства.Пункт пропуску відкрили 9 серпня о 9:00 (за польським часом), а зачинили о 22:00, 11 серпня. Доступний він був для пішоходів та велосипедистів.Польська сторона станом на 3 серпня інформувала, що цього року востаннє проводитимуться Дні добросусідства, в рамках яких можна буде перетинати кордон в пункті «Адамчуки-Збереже». Мовляв, попри досить велику популярність серед туристів (у 2018 році ним скористалося понад 40 тисяч осіб), цей пункт пропуску більше не відкриватимуть через відсутність інфраструктури.Тоді зазначали, що вина – на боці України, яка не знайшла можливості реалізувати проект з побудови повноцінного переходу, незважаючи на те, що розмови про це велися довгі роки. Проект мав включати будівництво мосту через річку Західний Буг, основних і допоміжних об’єктів сервісної зони кордонного переходу, підведення інженерних мереж, визначення основних напрямків руху транспортних засобів від автомобільного пункту пропуску «Адамчуки» на українській стороні, будівництво автомобільних доріг та під’їзних шляхів.Утім, вже після проведення Днів добросусідства стало відомо, що польська та українська сторони шукають компроміс у цій ситуації. Так, пресслужба Волинської обласної ради повідомила, що у бюджеті мають знайти 63 млн грн на будівництво дороги до Адамчуків.Тож голова облрадинамітила для себе завдання на найближчу перспективу. Готуватимуть звернення до державних структур, від яких залежить вирішення питання з фінансуванням будівництва цієї вкрай потрібної дороги.

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