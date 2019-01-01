вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині

Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині
На території Шацького району більше не проводитимуть Європейських днів добросусідства.

Вина – на боці України, – пoвідoмляє Район.Шацьк, посилаючись на польське видання Lublin112.pl.

Нагадаємо, цьогоріч 56-метровий понтонний міст через річку Західний Буг тимчасово з’єднав на три дні (9-11 серпня) Україну та Польщу в рамках проведення Днів українсько-польського добросусідства.

Пункт пропуску відкрили 9 серпня о 9:00 (за польським часом), а зачинили о 22:00, 11 серпня. Доступний він був для пішоходів та велосипедистів.

Польська сторона вже поінформувала, що цього року востаннє проводитимуться Дні добросусідства, в рамках яких можна буде перетинати кордон в пункті «Адамчуки-Збереже». Попри досить велику популярність серед туристів (у 2018 році ним скористалося понад 40 тисяч осіб), цей пункт пропуску більше не відкриватимуть через відсутність інфраструктури.

Зазначають, вина – на боці України, яка так і не знайшла можливості реалізувати проект з побудови повноцінного переходу, незважаючи на те, що розмови про це велися довгі роки. Проект мав включати будівництво мосту через річку Західний Буг, основних і допоміжних об’єктів сервісної зони кордонного переходу, підведення інженерних мереж, визначення основних напрямків руху транспортних засобів від автомобільного пункту пропуску «Адамчуки» на українській стороні, будівництво автомобільних доріг та під’їзних шляхів.

Відтак, у зв’язку з відсутністю будь-яких позитивних зрушень, Польща вирішила припинити практику Днів добросусідства для пункту пропуску через Західний Буг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Днів добросусідства, Польща відмовилася, проект будівництва
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Правильно, дич має бути в стійлі!
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині
Сьогодні, 17:12
Розшукують волинянина, який поїхав на роботу і зник
Сьогодні, 17:11
На Волині у поїзді знайшли рекордну патрію контрабандних сигарет
Сьогодні, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
14 серпень, 13:25
 1
Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», майстер-класи: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:49
 0
У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
Сьогодні, 17:39
 0
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
 0
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿