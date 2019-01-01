Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині





Вина – на боці України, – пoвідoмляє



Нагадаємо,



Пункт пропуску відкрили 9 серпня о 9:00 (за польським часом), а зачинили о 22:00, 11 серпня. Доступний він був для пішоходів та велосипедистів.



Польська сторона вже поінформувала, що цього року востаннє проводитимуться Дні добросусідства, в рамках яких можна буде перетинати кордон в пункті «Адамчуки-Збереже». Попри досить велику популярність серед туристів (у 2018 році ним скористалося понад 40 тисяч осіб), цей пункт пропуску більше не відкриватимуть через відсутність інфраструктури.



Зазначають, вина – на боці України, яка так і не знайшла можливості реалізувати проект з побудови повноцінного переходу, незважаючи на те, що розмови про це велися довгі роки. Проект мав включати будівництво мосту через річку Західний Буг, основних і допоміжних об’єктів сервісної зони кордонного переходу, підведення інженерних мереж, визначення основних напрямків руху транспортних засобів від автомобільного пункту пропуску «Адамчуки» на українській стороні, будівництво автомобільних доріг та під’їзних шляхів.



Відтак, у зв’язку з відсутністю будь-яких позитивних зрушень, Польща вирішила припинити практику Днів добросусідства для пункту пропуску через Західний Буг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Шацького району більше не проводитимуть Європейських днів добросусідства.Вина – на боці України, – пoвідoмляє Район.Шацьк , посилаючись на польське видання Lublin112.pl.Нагадаємо, цьогоріч 56-метровий понтонний міст через річку Західний Буг тимчасово з’єднав на три дні (9-11 серпня) Україну та Польщу в рамках проведення Днів українсько-польського добросусідства.Пункт пропуску відкрили 9 серпня о 9:00 (за польським часом), а зачинили о 22:00, 11 серпня. Доступний він був для пішоходів та велосипедистів.Польська сторона вже поінформувала, що цього року востаннє проводитимуться Дні добросусідства, в рамках яких можна буде перетинати кордон в пункті «Адамчуки-Збереже». Попри досить велику популярність серед туристів (у 2018 році ним скористалося понад 40 тисяч осіб), цей пункт пропуску більше не відкриватимуть через відсутність інфраструктури.Зазначають, вина – на боці України, яка так і не знайшла можливості реалізувати проект з побудови повноцінного переходу, незважаючи на те, що розмови про це велися довгі роки. Проект мав включати будівництво мосту через річку Західний Буг, основних і допоміжних об’єктів сервісної зони кордонного переходу, підведення інженерних мереж, визначення основних напрямків руху транспортних засобів від автомобільного пункту пропуску «Адамчуки» на українській стороні, будівництво автомобільних доріг та під’їзних шляхів.Відтак, у зв’язку з відсутністю будь-яких позитивних зрушень, Польща вирішила припинити практику Днів добросусідства для пункту пропуску через Західний Буг.

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