Розшукують волинянина, який поїхав на роботу і зник

Сігнаєвського Романа Юрійовича, жителя села Борочиче Горохівського району.



Чоловік, 4 вересня 2018 року поїхав у Львів на роботу, декілька разів телефонував родичам, після того зв’язку із ним не має. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся світле, носить бороду.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують безвісти зниклого 44-річного, жителя села Борочиче Горохівського району.Чоловік, 4 вересня 2018 року поїхав у Львів на роботу, декілька разів телефонував родичам, після того зв’язку із ним не має. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся світле, носить бороду.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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