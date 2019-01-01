Розшукують волинянина, який поїхав на роботу і зник
Сьогодні, 17:11
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 44-річного Сігнаєвського Романа Юрійовича, жителя села Борочиче Горохівського району.
Чоловік, 4 вересня 2018 року поїхав у Львів на роботу, декілька разів телефонував родичам, після того зв’язку із ним не має. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся світле, носить бороду.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Чоловік, 4 вересня 2018 року поїхав у Львів на роботу, декілька разів телефонував родичам, після того зв’язку із ним не має. Дотепер місцезнаходження волинянина невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 165-175 см, середньої тілобудови, волосся світле, носить бороду.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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