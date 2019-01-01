На Волині мешканці 10 сіл сидітимуть без газу





Спеціалісти газової компанії замінять запірні пристрої на підвідному газопроводі високого тиску до села Пірванче, підвідному газопроводі високого тиску до села Підбереззя та на розподільчому газопроводі середнього тиску в селі Пірванче, – повідомили у прес-службі АТ "Волиньгаз", передає



У таких населених пунктах тимчасово припинять газопостачання:



1. с.Пірванче – 154 споживачі;



2. с.Мирків – 149 споживачів;



3. с.Підбереззя – 224 споживачі;



4. с.Лемешів – 121 споживач;



5. с.Козятин – 58 споживачів;



6. с.Завидів – 119 споживачів;



7. с.Білопіль – 78 споживачів;



8. с.Печихвости – 225 споживачів;



9. с.Полюхно – 40 споживачів;



10. с.Стрільче – 50 споживачів.



"Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті", – йдеться у повідомленні.



Відновлення газопостачання природного газу відбудеться 23 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до обладнання в помешканнях.

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