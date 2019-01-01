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На Волині мешканці 10 сіл сидітимуть без газу

На Волині мешканці 10 сіл сидітимуть без газу
На Горохівщині через проведення ремонтних робіт без газопостачання залишиться понад 1200 споживачів у 10 селах.

Спеціалісти газової компанії замінять запірні пристрої на підвідному газопроводі високого тиску до села Пірванче, підвідному газопроводі високого тиску до села Підбереззя та на розподільчому газопроводі середнього тиску в селі Пірванче, – повідомили у прес-службі АТ "Волиньгаз", передає 12 канал.

У таких населених пунктах тимчасово припинять газопостачання:

1. с.Пірванче – 154 споживачі;

2. с.Мирків – 149 споживачів;

3. с.Підбереззя – 224 споживачі;

4. с.Лемешів – 121 споживач;

5. с.Козятин – 58 споживачів;

6. с.Завидів – 119 споживачів;

7. с.Білопіль – 78 споживачів;

8. с.Печихвости – 225 споживачів;

9. с.Полюхно – 40 споживачів;

10. с.Стрільче – 50 споживачів.

"Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті", – йдеться у повідомленні.

Відновлення газопостачання природного газу відбудеться 23 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, тимчасове відключення, Горохівщина
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