На Волині мешканці 10 сіл сидітимуть без газу
Сьогодні, 18:03
На Горохівщині через проведення ремонтних робіт без газопостачання залишиться понад 1200 споживачів у 10 селах.
Спеціалісти газової компанії замінять запірні пристрої на підвідному газопроводі високого тиску до села Пірванче, підвідному газопроводі високого тиску до села Підбереззя та на розподільчому газопроводі середнього тиску в селі Пірванче, – повідомили у прес-службі АТ "Волиньгаз", передає 12 канал.
У таких населених пунктах тимчасово припинять газопостачання:
1. с.Пірванче – 154 споживачі;
2. с.Мирків – 149 споживачів;
3. с.Підбереззя – 224 споживачі;
4. с.Лемешів – 121 споживач;
5. с.Козятин – 58 споживачів;
6. с.Завидів – 119 споживачів;
7. с.Білопіль – 78 споживачів;
8. с.Печихвости – 225 споживачів;
9. с.Полюхно – 40 споживачів;
10. с.Стрільче – 50 споживачів.
"Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті", – йдеться у повідомленні.
Відновлення газопостачання природного газу відбудеться 23 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до обладнання в помешканнях.
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Спеціалісти газової компанії замінять запірні пристрої на підвідному газопроводі високого тиску до села Пірванче, підвідному газопроводі високого тиску до села Підбереззя та на розподільчому газопроводі середнього тиску в селі Пірванче, – повідомили у прес-службі АТ "Волиньгаз", передає 12 канал.
У таких населених пунктах тимчасово припинять газопостачання:
1. с.Пірванче – 154 споживачі;
2. с.Мирків – 149 споживачів;
3. с.Підбереззя – 224 споживачі;
4. с.Лемешів – 121 споживач;
5. с.Козятин – 58 споживачів;
6. с.Завидів – 119 споживачів;
7. с.Білопіль – 78 споживачів;
8. с.Печихвости – 225 споживачів;
9. с.Полюхно – 40 споживачів;
10. с.Стрільче – 50 споживачів.
"Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті", – йдеться у повідомленні.
Відновлення газопостачання природного газу відбудеться 23 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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