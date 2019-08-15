Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
У селі Селець, Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади на вулиці Озерній трапилася пожежа.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає "Княжий Град".
Вогонь спалахнув у житловому будинку сьогодні вранці, 15 серпня. Пожежа сталася через несправну піч.
На місці працювали представники поліції та 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Володимира-Волинського.
Постраждалих немає.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає "Княжий Град".
Вогонь спалахнув у житловому будинку сьогодні вранці, 15 серпня. Пожежа сталася через несправну піч.
На місці працювали представники поліції та 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Володимира-Волинського.
Постраждалих немає.
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