вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок

Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
У селі Селець, Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади на вулиці Озерній трапилася пожежа.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає "Княжий Град".

Вогонь спалахнув у житловому будинку сьогодні вранці, 15 серпня. Пожежа сталася через несправну піч.

На місці працювали представники поліції та 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Володимира-Волинського.

Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, несправна піч, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
Сьогодні, 17:39
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині
Сьогодні, 17:12
Розшукують волинянина, який поїхав на роботу і зник
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок Через коротке замикання у селі на Волині горів будинок
13 серпень, 14:47
Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО Деталі пожежі у Володимирі, у якій горів будинок та гараж з авто. ФОТО
13 серпень, 13:04
За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж За добу волинські рятувальники загасили декілька пожеж
13 серпень, 11:51
На Волині загорілося торфовище На Волині загорілося торфовище
09 серпень, 22:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
14 серпень, 13:25
 1
Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», розіграші: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:49
 0
У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
Сьогодні, 17:39
 0
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
 0
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿