Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає



Вогонь спалахнув у житловому будинку сьогодні вранці, 15 серпня. Пожежа сталася через несправну піч.



На місці працювали представники поліції та 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Володимира-Волинського.



Постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Селець, Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади на вулиці Озерній трапилася пожежа.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, передає "Княжий Град" Вогонь спалахнув у житловому будинку сьогодні вранці, 15 серпня. Пожежа сталася через несправну піч.На місці працювали представники поліції та 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Володимира-Волинського.Постраждалих немає.

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