Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК

Присудили обласні премії в галузі літератури, культури і мистецтва 2019 року.Відповідне розпорядження підписав тимчасово виконуючий обов’язки голови Волинської обласної державної адміністраціїсьогодні, 15 серпня, - інформує пресслужба ОДА.У номінації імені Агатангела Кримського премію присудили письменникові, членові Національної спілки письменників України, за активну участь у вітчизняному літературному процесі, видання книги «Вибране» (2018).У номінації імені Йова Кондзелевича – художниці, членкині національної спілки художників України, за створення серії пейзажів, натюрмортів і тематичних робіт на тему Волині.У номінації імені Миколи Куделі – кандидатові історичних наук, провідному науковому співробітникові відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею, за вагомий внесок у наукову, просвітницьку, пошукову, краєзнавчу роботу, детальне вивчення історії міста Луцька у роки Другої світової війни, видання монографії «Луцьк у роки нацистської окупації (1941 – 1944)» (2017).У номінації імені Ігоря Стравінського – солістці Волинської обласної філармонії, заслуженій артистці України, за активну концертну діяльність, високий професіоналізм, виконавську майстерність, вагомий внесок у збагачення музичного життя краю.У номінації імені Степана Кривенького – зразковому аматорському ансамблю народного танцю «Вертуни» будинку культури села Гірка Полонка Гіркополонківської ОТГ (керівниця Вікторія Лопанова) за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва, активну творчу діяльність, балетмейстерські роботи, високу виконавську майстерність.У номінації імені Олександра Цинкаловського – двоє лауреатів. Премію присудили заступникові директора з наукової частини Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, за вагомий внесок у наукову, просвітницьку, пошукову, краєзнавчу роботу, популяризацію досягнень національної культурної спадщини, відновлення роботи туристичного маршруту підземеллями кафедрального костелу Петра і Павла та докторці історичних наук, професорці кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, членкині Національної спілки краєзнавців Україниза вагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і популяризацію історії рідного краю, друк статей, публікацій та книг.У номінації імені В’ячеслава Хурсенка – артистці драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, за вагомі здобутки в розвитку пісенної творчості, виконання сучасної української пісні, акторську майстерність.У номінації імені Миколи Царенка – викладачеві-методисту Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського, заслуженому працівникові культури України, за активну управлінську, просвітницько-виховну діяльність, розвиток культурно-мистецької освіти та профспілкового руху Волині.Варто зазначити, що усі лауреати обласних іменних премій 2019 року отримають винагороду у розмірі 5 000 гривень.