вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК

Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Присудили обласні премії в галузі літератури, культури і мистецтва 2019 року.

Відповідне розпорядження підписав тимчасово виконуючий обов’язки голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук сьогодні, 15 серпня, - інформує пресслужба ОДА.

У номінації імені Агатангела Кримського премію присудили письменникові, членові Національної спілки письменників України Сергію Цюрицю, за активну участь у вітчизняному літературному процесі, видання книги «Вибране» (2018).

У номінації імені Йова Кондзелевича – художниці, членкині національної спілки художників України Оксані Ядчук-Мачинській, за створення серії пейзажів, натюрмортів і тематичних робіт на тему Волині.

У номінації імені Миколи Куделі – кандидатові історичних наук, провідному науковому співробітникові відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею Богдану Зеку, за вагомий внесок у наукову, просвітницьку, пошукову, краєзнавчу роботу, детальне вивчення історії міста Луцька у роки Другої світової війни, видання монографії «Луцьк у роки нацистської окупації (1941 – 1944)» (2017).

У номінації імені Ігоря Стравінського – солістці Волинської обласної філармонії, заслуженій артистці України Галині Овсійчук, за активну концертну діяльність, високий професіоналізм, виконавську майстерність, вагомий внесок у збагачення музичного життя краю.

У номінації імені Степана Кривенького – зразковому аматорському ансамблю народного танцю «Вертуни» будинку культури села Гірка Полонка Гіркополонківської ОТГ (керівниця Вікторія Лопанова) за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва, активну творчу діяльність, балетмейстерські роботи, високу виконавську майстерність.

У номінації імені Олександра Цинкаловського – двоє лауреатів. Премію присудили заступникові директора з наукової частини Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктору Баюку, за вагомий внесок у наукову, просвітницьку, пошукову, краєзнавчу роботу, популяризацію досягнень національної культурної спадщини, відновлення роботи туристичного маршруту підземеллями кафедрального костелу Петра і Павла та докторці історичних наук, професорці кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, членкині Національної спілки краєзнавців України Оксані Каліщук за вагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і популяризацію історії рідного краю, друк статей, публікацій та книг.

У номінації імені В’ячеслава Хурсенка – артистці драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Людмилі Натанчук, за вагомі здобутки в розвитку пісенної творчості, виконання сучасної української пісні, акторську майстерність.

У номінації імені Миколи Царенка – викладачеві-методисту Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського, заслуженому працівникові культури України Ярославу Корнилюку, за активну управлінську, просвітницько-виховну діяльність, розвиток культурно-мистецької освіти та профспілкового руху Волині.

Варто зазначити, що усі лауреати обласних іменних премій 2019 року отримають винагороду у розмірі 5 000 гривень.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: премії, культура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
Сьогодні, 17:39
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині
Сьогодні, 17:12
Розшукують волинянина, який поїхав на роботу і зник
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Цьогоріч на «Оскар» претендує один український фільм Цьогоріч на «Оскар» претендує один український фільм
13 серпень, 03:21
В Криму зняли з прокату український мультик В Криму зняли з прокату український мультик
12 серпень, 23:31
Лучанка презентує книгу про історію Холмської Чудотворної ікони Богородиці Лучанка презентує книгу про історію Холмської Чудотворної ікони Богородиці
07 серпень, 02:23
У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку У Луцьку дали майже 50 тисяч премії учасникам проекту щодо облаштування Старого ринку
23 липень, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
14 серпень, 13:25
 1
У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
Сьогодні, 17:39
 0
Хто з волинян отримає обласні премії в галузі культури й мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 17:35
 0
Через несправну піч у волинському селі згорів житловий будинок
Сьогодні, 17:33
 0
Польща вирішила припинити проведення Днів добросусідства на Волині
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿