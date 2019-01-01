Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
Сьогодні, 04:18
За перше півріччя цього року лісівники Волині зафіксували 573,2 м3 незаконних рубок, найбільше їх виявили на Ківерцівщині.
Працівники державної лісової охорони за 1 півріччя 2019 року склали за цим фактом 481 адміністративний протокол, – пишуть на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
За звітний період державна лісова охорона «вибила» 125,3 тисяч гривень адміністративних стягнень, що на 78,6 тисяч гривень більше, ніж за 1 півріччя 2018 року. Ці кошти вже надійшли у бюджети відповідних громад.
Проблемним у плані самовільних рубок цінної деревини дуба залишається Ківерцівський район. За І півріччя 2019 року у лісових масивах цього адміністративного району зафіксували 74 випадки самовільних рубок.
У ВОУЛМГ переконують, що попит на необроблену деревину на внутрішньому ринку значно зменшився. Окрім того, послабилась платоспроможність основних покупців. Значну частину необробленої деревини постачають споживачам без попередньої оплати.
У зв’язку із раптовою зміною державних позицій щодо діяльності лісової галузі відбулося перенасичення внутрішнього ринку деревини та відповідно – падіння цін на сировину, що спричинило її накопичення на складах лісогосподарських підприємств.
Всі ці та інші обставини негативно вплинули на загальний фінансовий стан держлісгоспів області. Така тенденція спостерігається у всіх регіонах України.
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Працівники державної лісової охорони за 1 півріччя 2019 року склали за цим фактом 481 адміністративний протокол, – пишуть на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
За звітний період державна лісова охорона «вибила» 125,3 тисяч гривень адміністративних стягнень, що на 78,6 тисяч гривень більше, ніж за 1 півріччя 2018 року. Ці кошти вже надійшли у бюджети відповідних громад.
Проблемним у плані самовільних рубок цінної деревини дуба залишається Ківерцівський район. За І півріччя 2019 року у лісових масивах цього адміністративного району зафіксували 74 випадки самовільних рубок.
У ВОУЛМГ переконують, що попит на необроблену деревину на внутрішньому ринку значно зменшився. Окрім того, послабилась платоспроможність основних покупців. Значну частину необробленої деревини постачають споживачам без попередньої оплати.
У зв’язку із раптовою зміною державних позицій щодо діяльності лісової галузі відбулося перенасичення внутрішнього ринку деревини та відповідно – падіння цін на сировину, що спричинило її накопичення на складах лісогосподарських підприємств.
Всі ці та інші обставини негативно вплинули на загальний фінансовий стан держлісгоспів області. Така тенденція спостерігається у всіх регіонах України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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