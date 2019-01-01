вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев

Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
За перше півріччя цього року лісівники Волині зафіксували 573,2 м3 незаконних рубок, найбільше їх виявили на Ківерцівщині.

Працівники державної лісової охорони за 1 півріччя 2019 року склали за цим фактом 481 адміністративний протокол, – пишуть на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За звітний період державна лісова охорона «вибила» 125,3 тисяч гривень адміністративних стягнень, що на 78,6 тисяч гривень більше, ніж за 1 півріччя 2018 року. Ці кошти вже надійшли у бюджети відповідних громад.

Проблемним у плані самовільних рубок цінної деревини дуба залишається Ківерцівський район. За І півріччя 2019 року у лісових масивах цього адміністративного району зафіксували 74 випадки самовільних рубок.

У ВОУЛМГ переконують, що попит на необроблену деревину на внутрішньому ринку значно зменшився. Окрім того, послабилась платоспроможність основних покупців. Значну частину необробленої деревини постачають споживачам без попередньої оплати.

У зв’язку із раптовою зміною державних позицій щодо діяльності лісової галузі відбулося перенасичення внутрішнього ринку деревини та відповідно – падіння цін на сировину, що спричинило її накопичення на складах лісогосподарських підприємств.

Всі ці та інші обставини негативно вплинули на загальний фінансовий стан держлісгоспів області. Така тенденція спостерігається у всіх регіонах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, Волинь, Ківерцівщина, ВОУЛМГ, незаконні рубки, дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
Сьогодні, 04:18
Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 03:16
В «Укрпошті» попередили про подорожчання доставки газет
Сьогодні, 02:14
У волинському поїзді рекламують наркотики
Сьогодні, 01:16
Український клуб розгромно програв і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:26
Схожі новини
Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019 Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019
15 серпень, 20:07
Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників Як на Волині захищають ліс від пожеж і шкідників
15 серпень, 17:57
Топінамбур, віники і сіль: волинські лісівники готуються до зимової підгодівлі диких тварин. ФОТО Топінамбур, віники і сіль: волинські лісівники готуються до зимової підгодівлі диких тварин. ФОТО
11 липень, 01:26
Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО
04 червень, 20:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
Сьогодні, 04:18
 0
Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 03:16
 0
В «Укрпошті» попередили про подорожчання доставки газет
Сьогодні, 02:14
 0
У волинському поїзді рекламують наркотики
Сьогодні, 01:16
 0
Український клуб розгромно програв і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿