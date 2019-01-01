У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що пройдисвіти заблали у жінки гроші під приводом заміни старих купюр на нові.



До слова, загалом за минулу добу (14 серпня) поліція Волині зареєструвала на території області вісім випадків шахрайств. Сума завданих матеріальних збитків потерпілим становить понад 60 тисяч гривень.



За усіма зареєстрованими фактами правоохоронці проводять перевірку.

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