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У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші

У Луцьку псевдосоцпрацівники видурили у бабусі чималі гроші
У Луцьку зловмисники, представившись працівниками соціальної служби, видурили у 84-річної бабусі 4500 гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що пройдисвіти заблали у жінки гроші під приводом заміни старих купюр на нові.

До слова, загалом за минулу добу (14 серпня) поліція Волині зареєструвала на території області вісім випадків шахрайств. Сума завданих матеріальних збитків потерпілим становить понад 60 тисяч гривень.

За усіма зареєстрованими фактами правоохоронці проводять перевірку.

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Теги: гроші, бабуся, Луцьк
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