Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», розіграші: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА





Свято відбудеться 17 серпня о 17:00, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцькради.



Так, в рамках проведення Дня Молоді виступатимуть:



- Суперфіналіст «Голосу діти 5» - Ярослав Карпук;

- Луцький гурт «West Wind»;

- Рівненський гурт «Enel»;

- «Hot brass band»;

- «Recordie band»;

- Олександра Ройко та Арсен Горбач;

- Команда «Ліги сміху»;



Окрім концертної програми, в рамках заходу будуть майстер-класи від кращих громадських організацій міста, зона танців (сальса, зумба, капоейра), зони анімації, фудкорт та зона відпочинку.



На закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр-шоу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки лучан запрошують відсвяткувати Міжнародний день молоді.Свято відбудеться 17 серпня о 17:00, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцькради.Так, в рамках проведення Дня Молоді виступатимуть:- Суперфіналіст «Голосу діти 5» -- Луцький гурт «West Wind»;- Рівненський гурт «Enel»;- «Hot brass band»;- «Recordie band»;та- Команда «Ліги сміху»;Окрім концертної програми, в рамках заходу будуть майстер-класи від кращих громадських організацій міста, зона танців (сальса, зумба, капоейра), зони анімації, фудкорт та зона відпочинку.На закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр-шоу.

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