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Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», розіграші: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА

Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», розіграші: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА
У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки лучан запрошують відсвяткувати Міжнародний день молоді.

Свято відбудеться 17 серпня о 17:00, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Так, в рамках проведення Дня Молоді виступатимуть:

- Суперфіналіст «Голосу діти 5» - Ярослав Карпук;
- Луцький гурт «West Wind»;
- Рівненський гурт «Enel»;
- «Hot brass band»;
- «Recordie band»;
- Олександра Ройко та Арсен Горбач;
- Команда «Ліги сміху»;

Окрім концертної програми, в рамках заходу будуть майстер-класи від кращих громадських організацій міста, зона танців (сальса, зумба, капоейра), зони анімації, фудкорт та зона відпочинку.

На закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр-шоу.

Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», розіграші: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА



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Теги: День Молоді, концертна програма, фаєр-шоу, Луцьк
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