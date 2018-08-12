Фаєр-шоу, зірка «Голосу країни», розіграші: лучан запрошують на День молоді. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:49
У Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки лучан запрошують відсвяткувати Міжнародний день молоді.
Свято відбудеться 17 серпня о 17:00, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Так, в рамках проведення Дня Молоді виступатимуть:
- Суперфіналіст «Голосу діти 5» - Ярослав Карпук;
- Луцький гурт «West Wind»;
- Рівненський гурт «Enel»;
- «Hot brass band»;
- «Recordie band»;
- Олександра Ройко та Арсен Горбач;
- Команда «Ліги сміху»;
Окрім концертної програми, в рамках заходу будуть майстер-класи від кращих громадських організацій міста, зона танців (сальса, зумба, капоейра), зони анімації, фудкорт та зона відпочинку.
На закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр-шоу.
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Свято відбудеться 17 серпня о 17:00, повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Так, в рамках проведення Дня Молоді виступатимуть:
- Суперфіналіст «Голосу діти 5» - Ярослав Карпук;
- Луцький гурт «West Wind»;
- Рівненський гурт «Enel»;
- «Hot brass band»;
- «Recordie band»;
- Олександра Ройко та Арсен Горбач;
- Команда «Ліги сміху»;
Окрім концертної програми, в рамках заходу будуть майстер-класи від кращих громадських організацій міста, зона танців (сальса, зумба, капоейра), зони анімації, фудкорт та зона відпочинку.
На закінчення свята на всіх глядачів чекає яскраве фаєр-шоу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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