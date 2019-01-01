Волинянин віддав шахраям 20 тисяч за дешеве дизпаливо





Так, у райцентрі Рожище, під приводом продажу дизпалива, пройдисвіти видурили у 38-річного жителя району 20 тисяч гривень, які потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок, - пише ГУНП у Волинській області.



У Ковелі, під приводом продажу автозапчастин через інтернет-магазин, невідомі ошукали на 7300 грн. 29-річного місцевого жителя, а 35-річна ковельчанка позбулася майже 5 тис. грн. під час розблокування платіжної картки псевдопрацівниками банку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу зловмисники ошукали волинян на чималу суму грошей.Так, у райцентрі Рожище, під приводом продажу дизпалива, пройдисвіти видурили у 38-річного жителя району 20 тисяч гривень, які потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок, - пише ГУНП у Волинській області.У Ковелі, під приводом продажу автозапчастин через інтернет-магазин, невідомі ошукали на 7300 грн. 29-річного місцевого жителя, а 35-річна ковельчанка позбулася майже 5 тис. грн. під час розблокування платіжної картки псевдопрацівниками банку.

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