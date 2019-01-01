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Волинянин віддав шахраям 20 тисяч за дешеве дизпаливо

Волинянин віддав шахраям 20 тисяч за дешеве дизпаливо
За добу зловмисники ошукали волинян на чималу суму грошей.

Так, у райцентрі Рожище, під приводом продажу дизпалива, пройдисвіти видурили у 38-річного жителя району 20 тисяч гривень, які потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок, - пише ГУНП у Волинській області.

У Ковелі, під приводом продажу автозапчастин через інтернет-магазин, невідомі ошукали на 7300 грн. 29-річного місцевого жителя, а 35-річна ковельчанка позбулася майже 5 тис. грн. під час розблокування платіжної картки псевдопрацівниками банку.


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Теги: шахраї, дизпаливо, Волинь
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