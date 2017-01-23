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Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО

Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО
15 серпня відзначає день народження видатна волинська художниця, жителька села Хворостів Любомльського району Валентина Михальська, яка нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ,ІІ ступенів.

Про це у соцмережах написав директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, повідомляє Кордон.

Нагадаємо, Валентина Михайлівна Михальська народилася у селянській родині. Малювати почала у 21 рік.

Нині у творчому доробку Валентини Михальської більше 1000 робіт різних жанрів: роботи сакрального змісту, портрети, пейзажі, натюрморти, виконані олією, аквареллю, пастеллю, кольоровими олівцями, в техніці монотипії. Художниця намагається якомога більше малювати з натури влітку. Осінні і зимові пейзажі частіше пише з уяви, або ж споглядає їх крізь вікно. Найбільше працює акварельними фарбами.

Зазначають, у своїй творчості художниця щира й безпосередня. Вона сприймає світ крізь призму захоплення і гармонії, зображаючи його гідним щастя людини. Її твори — «Ранок, умитий дощем», «Материнство», «Смачний виноград», «Колядники», «Автопортрет у капелюшку» — пробуджують світлі й добрі відчуття, надовго залишаються у пам’яті. Мистецтво Валентини Михальської переконує в тому, що вона знає, заради чого варто жити, перемагати недугу і працювати.

Перша персональна виставка Валентини Михальської відбулася в Луцьку у 1991 року. Всього художниця мала понад 30 виставок в Україні та за кордоном, зокрема в Італії та Польщі.

В Україні роботи Валентини Михайлівни побували у Любомлі, Луцьку, Києві, Хмельницькому, Рівному, Костополі, Ковелі, Шепетівці та інших містах, а за сприяння культурно-виставкового центру «Райдуга» з міста Вознесенська Миколаївської області відбувся тур виставок по містах Запоріжжі, Львову, Вознесенську, Новій Каховці, Кривому Розі.

Валентина Михальська брала участь у III Міжнародній виставці інвалідів, що проходила в місті Люблін (Республіка Польща), а також у XXVI та XXVII міжнародних конкурсах «Премія Миру», що відбувались в Італії. Брала участь у міжнародних конкурсах екслібрису, присвяченому Леонардо да Вінчі і Данте Аліг’єрі в Італії.

Валентина Михайлівна — перший лауреат Волинської обласної мистецької премії імені Йова Кондзелевича (1994 р.), присудженої їй за створення низки волинських пейзажів і натюрмортів (1992-1993рр.).

Також з 1 березня 1995 року художниця працює вчителем образотворчого мистецтва Хворостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любомльського району Волинської області.

Крім цього, окрема і досить яскрава грань Валентини Михайлівни — книжкові ілюстрації. Діти годинами з насолодою просиджують над її розмальовками «Малювала киця хату», «Колобок», «На подвір’ї у бабусі». А ще ж були ілюстрації до художніх книг, поетичних збірок, дитячих книжок. Зокрема, у 1998 році була видана збірка поезій А. Махонюка «Дощу мелодія блакитна» з графічними ілюстраціями В. Михальської, а в 1999 – збірка поезій Євгенії Лещук «Вершина», частково проілюстрована художницею.

У 2000 році побачила світ дитяча книга Миколи Онуфрійчука «Загадайлівка» з кольоровими ілюстраціями художниці.

У 2003 році Валентина Михальська репрезентувала свою творчість в унікальному альбомі графіки «Червоне і чорне». У книзі, що вийшла у світ у луцькому видавництві «Християнське життя», майстриня сповна виявляє свій талант у цілому букеті графічних робіт. В цьому ж році управлінням у справах сім’ї та молоді Волинської облдержадміністрації засновано обласну мистецьку премію імені Валентини Михальської. Її вручають молодим художникам Волині.

У 2004 році відбулася виставка художниці у Великому залі Спілки художників України. В цьому ж, 2004 році, Валентина Михальська з нагоди свого 40-річчя нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня. У 2018 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІ ступеня. Також художниця нагороджена багатьма дипломами і грамотами.

Валентина Михальська є почесним членом та активною учасницею жіночого клубу «Волинянка», який включає жінок-членів Міжнародного громадського об’єднання «Волинське Братство».

Протягом останніх років роботи Валентини Михальської виставляють на виставки у багатьох музеях Волині, Рівненщини, Львівщини та України.

Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО
Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО
Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО
Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО
Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО

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Теги: картини, книги, волинянка, художниця
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