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На території Шацького нацпарку спіймали рибака-браконьєра

На території Шацького нацпарку спіймали рибака-браконьєра
З метою недопущення випадків браконьєрства працівники Шацького НПП постійно здійснюють рейди на водоймах Шацького району.

Так, на озері Світязь днями працівники відділу державної охорони природо-заповідного фонду Шацького НПП спіймали одного з жителів району за незаконним виловом риби, - повідомляє Шацький національний природний парк на сторінці у Facebook.

Внаслідок незаконного вилову завдано збитків на суму 5295 гривень. На правопорушника склали відповідний протокол за порушення ч.4 ст.85 КУпАП.

Зазначають, що з початку 2019 року інспекторами державної охорони ПЗФ склали 65 протоколів про порушення ч.4 ст.85 і ст.91 КУпАП та передали до правоохоронних органів. Правопорушниками було завдано збитків на суму 18 тисяч гривень.

Крім того, у літній період почастішали випадки порушення режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Тому нагадують, що заїзд автотранспортними засобами в прибережні смуги озер шириною 100 м, (згідно ст.88 Водного кодексу України) заборонено.

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Теги: браконьєр, Шацький нацпарк, заборонено
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