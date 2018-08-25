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Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали селище Голоби Ковельського району з висоти прашиного польоту

Відомо, у серпні 2015 року селище Голоби Ковельського району стало центром ОТГ. У історичних джерелах цей населений пункт вперше згадується в середині XVI століття, - повідомляє проКовель

Відтак, у давнину його називали Головлоби через те, що тоді поміщик за непокору селянам голив лоби. Також відомо, що у 1545 році звідси возили дерево для Луцької фортеці. Згодом, у 1573 році поселення перейшло у власність князя Юрія Збаразького.

У 1711 по 1728 роки спорудили Михайлівський костел, а Георгіївську церкву - у 1783 році. У 40-му році Голоби стало центром повіту.

Лише тільки з 1962 по 1963 роки Голоби входило до складу Рожищенського району. І ось у 1957 році йому надали статус селища міського типу.

Про все це і навіть більше у відеоматеріалі 12 каналу.


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Теги: Голоби, з висоти пташиного польоту, відео
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