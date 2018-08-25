Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відомо, у серпні 2015 року селище Голоби Ковельського району стало центром ОТГ. У історичних джерелах цей населений пункт вперше згадується в середині XVI століття, - повідомляє



Відтак, у давнину його називали Головлоби через те, що тоді поміщик за непокору селянам голив лоби. Також відомо, що у 1545 році звідси возили дерево для Луцької фортеці. Згодом, у 1573 році поселення перейшло у власність князя Юрія Збаразького.



У 1711 по 1728 роки спорудили Михайлівський костел, а Георгіївську церкву - у 1783 році. У 40-му році Голоби стало центром повіту.



Лише тільки з 1962 по 1963 роки Голоби входило до складу Рожищенського району. І ось у 1957 році йому надали статус селища міського типу.



Про все це і навіть більше у відеоматеріалі 12 каналу.





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