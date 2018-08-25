Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:19
Показали селище Голоби Ковельського району з висоти прашиного польоту
Відомо, у серпні 2015 року селище Голоби Ковельського району стало центром ОТГ. У історичних джерелах цей населений пункт вперше згадується в середині XVI століття, - повідомляє проКовель
Відтак, у давнину його називали Головлоби через те, що тоді поміщик за непокору селянам голив лоби. Також відомо, що у 1545 році звідси возили дерево для Луцької фортеці. Згодом, у 1573 році поселення перейшло у власність князя Юрія Збаразького.
У 1711 по 1728 роки спорудили Михайлівський костел, а Георгіївську церкву - у 1783 році. У 40-му році Голоби стало центром повіту.
Лише тільки з 1962 по 1963 роки Голоби входило до складу Рожищенського району. І ось у 1957 році йому надали статус селища міського типу.
Про все це і навіть більше у відеоматеріалі 12 каналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, у серпні 2015 року селище Голоби Ковельського району стало центром ОТГ. У історичних джерелах цей населений пункт вперше згадується в середині XVI століття, - повідомляє проКовель
Відтак, у давнину його називали Головлоби через те, що тоді поміщик за непокору селянам голив лоби. Також відомо, що у 1545 році звідси возили дерево для Луцької фортеці. Згодом, у 1573 році поселення перейшло у власність князя Юрія Збаразького.
У 1711 по 1728 роки спорудили Михайлівський костел, а Георгіївську церкву - у 1783 році. У 40-му році Голоби стало центром повіту.
Лише тільки з 1962 по 1963 роки Голоби входило до складу Рожищенського району. І ось у 1957 році йому надали статус селища міського типу.
Про все це і навіть більше у відеоматеріалі 12 каналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:19
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 серпня
Сьогодні, 19:00
У Володимирі під відкритим небом влаштують «живу» галерею
Сьогодні, 18:45
Волинянин віддав шахраям 20 тисяч за дешеве дизпаливо
Сьогодні, 18:05