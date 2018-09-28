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«Ласка» не може прийняти усіх безпритульних тварин

«Ласка» не може прийняти усіх безпритульних тварин
Повідомляють, що згідно з програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Луцьку на 2019 - 2020 роки, КП "Ласка" не приймає цуценят, кошенят, котів, від населення у зв'язку із відсутністю необхідних умов для їх належного утримання.

Підприємство лише надає послуги відлову, ідентифікації, стерилізації та вакцинації по місту Луцьку за заявами-повідомленнями мешканців, реагуючи відповідно до пріорітетності ситуації, - інформує "Ласка" у Facebook.

Крім того, додають, що перевезення тварин із одного адміністративного регіону в інший повинно відбуватись із чітким дотриманням правил транспортування і карантинування, затверджпених в Правилах транспортування тварин ст.11 Закону України "Про захист тварин від жорствого поводження".

Нагадують, що комунальне підприємство "Ласка" не володіє достатнім ресурсом для утримання всіх безпритульних тварин міста Луцька.

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Теги: "Ласка", не може прийняти, безпритульні тварини
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Коментарі 1
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Хай ота яка звозить з інших міст, візьми і забере і розвезе звідки взяла їх
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