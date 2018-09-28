«Ласка» не може прийняти усіх безпритульних тварин





Підприємство лише надає послуги відлову, ідентифікації, стерилізації та вакцинації по місту Луцьку за заявами-повідомленнями мешканців, реагуючи відповідно до пріорітетності ситуації, -



Крім того, додають, що перевезення тварин із одного адміністративного регіону в інший повинно відбуватись із чітким дотриманням правил транспортування і карантинування, затверджпених в Правилах транспортування тварин ст.11 Закону України "Про захист тварин від жорствого поводження".



Нагадують, що комунальне підприємство "Ласка" не володіє достатнім ресурсом для утримання всіх безпритульних тварин міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомляють, що згідно з програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в місті Луцьку на 2019 - 2020 роки, КП "Ласка" не приймає цуценят, кошенят, котів, від населення у зв'язку із відсутністю необхідних умов для їх належного утримання.Підприємство лише надає послуги відлову, ідентифікації, стерилізації та вакцинації по місту Луцьку за заявами-повідомленнями мешканців, реагуючи відповідно до пріорітетності ситуації, - інформує "Ласка" у Facebook.Крім того, додають, що перевезення тварин із одного адміністративного регіону в інший повинно відбуватись із чітким дотриманням правил транспортування і карантинування, затверджпених в Правилах транспортування тварин ст.11 Закону України "Про захист тварин від жорствого поводження".Нагадують, що комунальне підприємство "Ласка" не володіє достатнім ресурсом для утримання всіх безпритульних тварин міста Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію