Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО





Так, в рамках реалізації проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», що співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, - інформує



В рамках проекту в Литовезькій ОТГ створили добровільний пожежно-рятувальний підрозділ, представники якого вже брали участь в заходах проекту. Добровольці-пожежники-рятувальники у разі виникнення надзвичайної ситуації мають першими прийти на допомогу потерпілим до прибуття професійних рятувальників. Але до цього моменту в Литовезький ОТГ не було жодної пожежно-рятувальної машини, яка б могла вчасно прибути до місця надзвичайної ситуації та зменшити її негативні наслідки.



Така пожежна машина, яка була подарована гміною Глуськ для Литовезької ОТГ, і сьогодні перебуває у використання добровольців-пожежників в польських гмінах.



Зазначають, наявність пожежної машини дозволить розширити можливості у питаннях забезпечення реагування на надзвичайні ситуації не тільки місцевого рівня, але й регіонального та транскордонного.



Передача пожежної машини стала можливою в рамках проекту, а також за сприянням та підтримкою партнерів проекту «Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіону Буг» в особі директора секретаріату Galina Grabarczuk, комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» в особі директора Ірини Ітані, Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» в особі першого заступника голови правління Лариси Тарасюк. Обговорення можливості передачі пожежних машин відбулось під час першого навчального візиту до Польщі, що був організований в рамках проекту для волинських добровольців-пожежників.



Модель цієї пожежної машини заснована на польському 100-річному досвіді.



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