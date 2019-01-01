вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО

Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Днями передали першу пожежну машину, подаровану гміною Глуськ для Литовезької ОТГ.

Так, в рамках реалізації проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», що співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, - інформує Municipal Establishment «Development Agency of Euroregion Bug.

В рамках проекту в Литовезькій ОТГ створили добровільний пожежно-рятувальний підрозділ, представники якого вже брали участь в заходах проекту. Добровольці-пожежники-рятувальники у разі виникнення надзвичайної ситуації мають першими прийти на допомогу потерпілим до прибуття професійних рятувальників. Але до цього моменту в Литовезький ОТГ не було жодної пожежно-рятувальної машини, яка б могла вчасно прибути до місця надзвичайної ситуації та зменшити її негативні наслідки.

Така пожежна машина, яка була подарована гміною Глуськ для Литовезької ОТГ, і сьогодні перебуває у використання добровольців-пожежників в польських гмінах.

Зазначають, наявність пожежної машини дозволить розширити можливості у питаннях забезпечення реагування на надзвичайні ситуації не тільки місцевого рівня, але й регіонального та транскордонного.

Передача пожежної машини стала можливою в рамках проекту, а також за сприянням та підтримкою партнерів проекту «Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіону Буг» в особі директора секретаріату Galina Grabarczuk, комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» в особі директора Ірини Ітані, Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» в особі першого заступника голови правління Лариси Тарасюк. Обговорення можливості передачі пожежних машин відбулось під час першого навчального візиту до Польщі, що був організований в рамках проекту для волинських добровольців-пожежників.

Модель цієї пожежної машини заснована на польському 100-річному досвіді.
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нова пожежна машина, проект, поляки, волинська громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
«Ласка» не може прийняти усіх безпритульних тварин
Сьогодні, 19:47
Волинська громада отримала нову пожежну машину від поляків. ФОТО
Сьогодні, 19:30
Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:19
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 серпня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинська громада матиме свого «шерифа» Волинська громада матиме свого «шерифа»
13 серпень, 12:24
Контроль і попередження: як на Волині запустили проект «Поліцейський офіцер громади». ФОТО Контроль і попередження: як на Волині запустили проект «Поліцейський офіцер громади». ФОТО
14 серпень, 13:30
Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану Лучан закликають ділитися ідеями щодо реконструкції Театрального майдану
13 серпень, 18:01
Проект фонтану на Театральному майдані у Луцьку можуть змінити. ВІДЕО Проект фонтану на Театральному майдані у Луцьку можуть змінити. ВІДЕО
09 серпень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
14 серпень, 13:25
 1
Як будували дороги на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:52
 0
На території Шацького нацпарку спіймали рибака-браконьєра
Сьогодні, 20:38
 0
Волинська художниця намалювала понад 1000 картин у різних жанрах. ФОТО
Сьогодні, 20:20
 0
Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019
Сьогодні, 20:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿