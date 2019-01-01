Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+13º, вдень +19...+24º.
У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +21...+23º.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+13º, вдень +19...+24º.
У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +21...+23º.
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