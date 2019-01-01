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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+13º, вдень +19...+24º.

У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +21...+23º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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