Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 серпня





Про це інформує



Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+13º, вдень +19...+24º.



У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +21...+23º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +8...+13º, вдень +19...+24º.У Луцьку - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+12, вдень +21...+23º.

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