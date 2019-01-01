На волинській шахті сильно травмувався гірник, - ЗМІ





Трагедія сталася 14-го серпня на шахті №9 «Нововолинська», - повідомляє місцеве видання



Виконуючий обов’язки начальника дільниці, працюючи в першу зміну, отримав серйозні травми під час роботи по підготовці нової 460-ї лави.



Розповідають, що гірник хоч і працював під землею, але не мав на це права, бо він одержував компенсацію за отримані декілька років тому в шахті травми.



Також повідомляють, що гірника в січні цього року взяли на роботу без проходження медогляду.



15-го серпня постраждалого в шахті гірника прооперували.

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