На волинській шахті сильно травмувався гірник, - ЗМІ
Сьогодні, 21:18
На одній із волинських копалень через численні порушення правил роботи під землею, серйозно травмувався шахтар.
Трагедія сталася 14-го серпня на шахті №9 «Нововолинська», - повідомляє місцеве видання "БУГ".
Виконуючий обов’язки начальника дільниці, працюючи в першу зміну, отримав серйозні травми під час роботи по підготовці нової 460-ї лави.
Розповідають, що гірник хоч і працював під землею, але не мав на це права, бо він одержував компенсацію за отримані декілька років тому в шахті травми.
Також повідомляють, що гірника в січні цього року взяли на роботу без проходження медогляду.
15-го серпня постраждалого в шахті гірника прооперували.
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Трагедія сталася 14-го серпня на шахті №9 «Нововолинська», - повідомляє місцеве видання "БУГ".
Виконуючий обов’язки начальника дільниці, працюючи в першу зміну, отримав серйозні травми під час роботи по підготовці нової 460-ї лави.
Розповідають, що гірник хоч і працював під землею, але не мав на це права, бо він одержував компенсацію за отримані декілька років тому в шахті травми.
Також повідомляють, що гірника в січні цього року взяли на роботу без проходження медогляду.
15-го серпня постраждалого в шахті гірника прооперували.
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