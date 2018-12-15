«Місто на один день», - депутатка міськради про Луцьк

Алли Надточій, обласний центр Волині не є повністю відкритим для туристів.



Про це вона зазначила 15 серпня у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - повідомляє



"У нас місто на один день: побачити замок. Ми не розвиваємося далі, усі туристичні маршрутки ведуть до замку. Нема вказівників, де можна ходити два-три дні, як-от в інших містах України", – розповіла депутатка.



Натомість івент-маркетолог, голова ГО "Інститут волонтерства та громадської співпраці" Юлія Євпак із цим не погодилася. Із її слів, треба передусім поставити питання, який туризм у Луцьку розивають. До того ж туризм можна "підтягнути" завдяки історії, місцевим особливостям тощо.



Юлія Євпак наголосила, що реально в Луцьку діють у плюс спортивні події і фестивалі.



Олег Іванюк, співвласник ресторану "Корона Вітовта", запевнив, що туризм – це бізнес.



"У лучан нема запиту на розвиток Луцька в плані розвитку міста туристичного. Причини дві: той культурний рівень, який ми маємо, і економічна причина. Умовно, завтра ми матимемо на одного туриста більше, переважна частина людей цього не відчує, а я зароблю на одному туристу 50 грн. Так само це важливо для такстиста, власника готелю, людей, які здають квартири подобово", – пояснив він.



"А туристичним може бути будь-що", – додав Олег Іванюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На думку депутатки Луцької міської ради, обласний центр Волині не є повністю відкритим для туристів.Про це вона зазначила 15 серпня у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - повідомляє ІА "Конкурент" "У нас місто на один день: побачити замок. Ми не розвиваємося далі, усі туристичні маршрутки ведуть до замку. Нема вказівників, де можна ходити два-три дні, як-от в інших містах України", – розповіла депутатка.Натомість івент-маркетолог, голова ГО "Інститут волонтерства та громадської співпраці"із цим не погодилася. Із її слів, треба передусім поставити питання, який туризм у Луцьку розивають. До того ж туризм можна "підтягнути" завдяки історії, місцевим особливостям тощо.Юлія Євпак наголосила, що реально в Луцьку діють у плюс спортивні події і фестивалі., співвласник ресторану "Корона Вітовта", запевнив, що туризм – це бізнес."У лучан нема запиту на розвиток Луцька в плані розвитку міста туристичного. Причини дві: той культурний рівень, який ми маємо, і економічна причина. Умовно, завтра ми матимемо на одного туриста більше, переважна частина людей цього не відчує, а я зароблю на одному туристу 50 грн. Так само це важливо для такстиста, власника готелю, людей, які здають квартири подобово", – пояснив він."А туристичним може бути будь-що", – додав Олег Іванюк.

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