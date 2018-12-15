«Місто на один день», - депутатка міськради про Луцьк
Сьогодні, 21:49
На думку депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, обласний центр Волині не є повністю відкритим для туристів.
Про це вона зазначила 15 серпня у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - повідомляє ІА "Конкурент".
"У нас місто на один день: побачити замок. Ми не розвиваємося далі, усі туристичні маршрутки ведуть до замку. Нема вказівників, де можна ходити два-три дні, як-от в інших містах України", – розповіла депутатка.
Натомість івент-маркетолог, голова ГО "Інститут волонтерства та громадської співпраці" Юлія Євпак із цим не погодилася. Із її слів, треба передусім поставити питання, який туризм у Луцьку розивають. До того ж туризм можна "підтягнути" завдяки історії, місцевим особливостям тощо.
Юлія Євпак наголосила, що реально в Луцьку діють у плюс спортивні події і фестивалі.
Олег Іванюк, співвласник ресторану "Корона Вітовта", запевнив, що туризм – це бізнес.
"У лучан нема запиту на розвиток Луцька в плані розвитку міста туристичного. Причини дві: той культурний рівень, який ми маємо, і економічна причина. Умовно, завтра ми матимемо на одного туриста більше, переважна частина людей цього не відчує, а я зароблю на одному туристу 50 грн. Так само це важливо для такстиста, власника готелю, людей, які здають квартири подобово", – пояснив він.
"А туристичним може бути будь-що", – додав Олег Іванюк.
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Про це вона зазначила 15 серпня у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - повідомляє ІА "Конкурент".
"У нас місто на один день: побачити замок. Ми не розвиваємося далі, усі туристичні маршрутки ведуть до замку. Нема вказівників, де можна ходити два-три дні, як-от в інших містах України", – розповіла депутатка.
Натомість івент-маркетолог, голова ГО "Інститут волонтерства та громадської співпраці" Юлія Євпак із цим не погодилася. Із її слів, треба передусім поставити питання, який туризм у Луцьку розивають. До того ж туризм можна "підтягнути" завдяки історії, місцевим особливостям тощо.
Юлія Євпак наголосила, що реально в Луцьку діють у плюс спортивні події і фестивалі.
Олег Іванюк, співвласник ресторану "Корона Вітовта", запевнив, що туризм – це бізнес.
"У лучан нема запиту на розвиток Луцька в плані розвитку міста туристичного. Причини дві: той культурний рівень, який ми маємо, і економічна причина. Умовно, завтра ми матимемо на одного туриста більше, переважна частина людей цього не відчує, а я зароблю на одному туристу 50 грн. Так само це важливо для такстиста, власника готелю, людей, які здають квартири подобово", – пояснив він.
"А туристичним може бути будь-що", – додав Олег Іванюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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