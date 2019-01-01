Службовий роман: у волинському лісі працює унікальна пара. ФОТО





Така романтична історія сталася з працівниками Колківського лісового господарства, які знайшли своє справжнє покликання та кохання, - повідомляє



Сергій та Ірина Оксенюки із держпідприємства «Колківське лісове господарство» познайомилася два роки тому на роботі та вже майже рік як одружені.





Сергій − інженер охорони та захисту лісу ДП «Колківське лісове господарство», працює на посаді вже чотири роки, а загалом має одинадцять років трудового стажу на підприємстві. Він народився та виріс у Колках. У 2004 закінчив Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька і відразу пішов працювати у лісництво. Сергій має брата, вони – двійнята. Не дивно, що і брат працює у Колківському ЛГ.



Кожного дня Сергій опікує свій ліс від самовільних рубок, пожеж, шкідників та хвороб. Така робота може розпочинатись о восьмій ранку, а може і у четвертій, часто доводиться залишатись зі справами до вечора, навіть ночі.



Ірина Оксенюк – інженер лісових культур на ДП «Колківське лісове господарство». Їй – 22. Народилась та виросла у Карасині Маневицького району, з дитинства любила природу, ходила у ліс по ягоди та гриби. Дід дівчини теж був лісником. Може й тому, обираючи навчальні заклади, пішла вчитись у Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька, а потім отримала ступінь бакалавра у СНУ ім. Лесі Українки. Коли вступила на магістратуру, одночасно пішла працювати сюди – у Колки.





Робота Ірини циклічна – повторюється із року в рік. Взимку вона створює проекти посадок, за якими весною висаджують культури, контролює підготовку ділянок перед посадками. Згодом проводить технічний огляд – перевіряє, чи культури посаджені згідно з планом проекту, чи дотримані вимоги висадження, чи немає замін порід, чи правильні відстані між культурами, відповідає за те, щоб посадки пройши п’ятиразовий догляд. Восени проводить інвентаризацію, визначає відсоток приживлюваності, якість та кількість посадкового матеріалу. Важливою частиною роботи Ірини є заготівля насіння різних порід: сосни, берези, клена, каштана, яблуні, вишні, груші.



Багато роботи зараз над залісненням територій. Минулого року заліснили 319 гектарів, цього – 386 гектарів.





Секретом успіху та хорошої роботи обох працівників лісу: і Сергія, і Ірини є взаємодопомога та підтримка. На роботу пара ходить разом і навіть працює в одному кабінеті. Через те, що сфера їхньої діяльності одна (ліс), подружжя розуміє один одного та з легкістю долає будь-які негаразди. Так, Ірина розуміє чому бувають затримки та нічні чергування чоловіка, а той натомість завжди підтримує її ідеї та допомагає порадами. Але найкраща допомога від чоловіка це слова: «Все буде добре», – говорить Ірина.



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