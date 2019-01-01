«Ми можемо отримати громадянську війну», - Лапін про спрощене надання українського громаданяства росіянам

Спрощення надання громадянства України росіянам може призвести до громадянської війни.Про це в ток-шоу "Ситуація" заявив народний депутат, - повідомляє "Прямий"."Я не можу розцінювати це позитивно. Росія країна-агресор, країна-окупант. ФСБ під виглядом біженців напихає нам стільки всього, аби ми це донесли. Якщо говорити з політичної точки зору. Якщо ми говоримо про те, що будуть роздавати громадянство України представникам РФ, уявіть, кого вони нам тут наголосують. Тому такі громадяни на певний період мають бути позбавлені виборчого права. Це питання захисту національної безпеки України. Ми всі говоримо про гібридну війну, а новообраний президент робить кроки назустріч країні-агресору", - заявив він."Я навіть у жахливому сні не уявляю, щоб під час Другої світової війни Радянський Союз надавав громадянство представникам Німеччини. Я вважаю, що це зрада національних інтересів. Вони нам наголосують і повірте такого, що ми самі будемо думати, що для нас питання федералізації буде як манна небесна у порівняні з громадянською війною, бо ми її отримаємо. Люди з паспортами України будуть воювати проти інших людей з паспортами України. Ми можемо отримати громадянську війну. Це здача держави Україна", - наголосив нардеп.Нагадаємо, президентспростив надання громадянства України росіянам.24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Після цього в "ДНР/ЛНР" були відкриті "пункти прийому документів" на отримання паспортів РФ.1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, що жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.А 2 серпня Путін підписав закон, що спрощує надання дозволів на тимчасове проживання та посвідок на проживання деяким категоріям іноземних громадян і осіб без громадянства.