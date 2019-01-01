16 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження фотограф Ірина Мельник (на фото), журналіст Тетяна Урбан, керівник міського Центру національно-патріотичного виховання Богдан Бальбуза, депутат Луцької міської ради від "Свободи" Микола Романюк, політик Адам Мартинюк.
Також день народження цього дня святкує головний лікар приватного підприємства «Діагностичний центр», голова асоціації підприємців в галузі медицини та фармації Волинської області Микола Цюх.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
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Також день народження цього дня святкує головний лікар приватного підприємства «Діагностичний центр», голова асоціації підприємців в галузі медицини та фармації Волинської області Микола Цюх.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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