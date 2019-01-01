У волинському поїзді рекламують наркотики

У потязі сполученням "Ковель-Одеса" пасажири побачили рекламу наркотичних речовин.Про це повідомляє РадіоТрек.Один із пасажирів сфотографував напис на дверях купе поїзда "Одеса-Ковель", яким повертався нещодавно до Рівного.Чоловік також розповів, що схожі написи, які рекламують продаж наркотиків у соцмережі "Телеграм", постійно з'являються на стінах будівель Рівного."Саме тому я звернув на нього увагу. Повідомив провідниці про це. Вона здивувалася, бо не помічала цього напису і пообіцяла його стерти. Але ж такі написи можуть з'являтися і в інших місцях. Тому, можливо, варто на них звернути увагу працівникам залізниці та правоохоронцям", - каже пасажир, який побачив заборонені написи.