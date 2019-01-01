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У волинському поїзді рекламують наркотики

У волинському поїзді рекламують наркотики
У потязі сполученням "Ковель-Одеса" пасажири побачили рекламу наркотичних речовин.

Про це повідомляє РадіоТрек.

Один із пасажирів сфотографував напис на дверях купе поїзда "Одеса-Ковель", яким повертався нещодавно до Рівного.

Чоловік також розповів, що схожі написи, які рекламують продаж наркотиків у соцмережі "Телеграм", постійно з'являються на стінах будівель Рівного.

"Саме тому я звернув на нього увагу. Повідомив провідниці про це. Вона здивувалася, бо не помічала цього напису і пообіцяла його стерти. Але ж такі написи можуть з'являтися і в інших місцях. Тому, можливо, варто на них звернути увагу працівникам залізниці та правоохоронцям", - каже пасажир, який побачив заборонені написи.

У волинському поїзді рекламують наркотики
У волинському поїзді рекламують наркотики


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Теги: Укрзалізниця, Волинь, Ковель-Одеса, наркотики
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