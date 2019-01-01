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Волинянка зафіксувала, як лелеки готуються до «подорожі» в теплі краї. ФОТО

Волинянка зафіксувала, як лелеки готуються до «подорожі» в теплі краї. ФОТО
Літо вже добігає кінця і "волинські" лелеки готуються до перельоту у теплі краї.

Головному спеціалісту відділу культури Рожищенської РДА Людмилі Мосійчук вдалося зафіксувати на фото підготовку лелек до подорожі. Світлини волинянка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

Фото жінка зробила на дорозі в село Рудка-Козинська Рожищенського району.

"Ви бачили подібне? Я - ніколи. Бузьки збираються відлітати... Ну, що ж, до наступної весни, веселики", - написала Людмила Мосійчук.


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Теги: Волинь, природа
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