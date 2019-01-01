Волинянка зафіксувала, як лелеки готуються до «подорожі» в теплі краї. ФОТО





Головному спеціалісту відділу культури Рожищенської РДА Людмилі Мосійчук вдалося зафіксувати на фото підготовку лелек до подорожі. Світлини волинянка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.



Фото жінка зробила на дорозі в село Рудка-Козинська Рожищенського району.



"Ви бачили подібне? Я - ніколи. Бузьки збираються відлітати... Ну, що ж, до наступної весни, веселики", - написала Людмила Мосійчук.





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