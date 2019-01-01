Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях

Команда юних рятувальників Волинської області у напруженій боротьбі вибороли 2 місце на XVII-му Всеукраїнському зборі-змаганнях «Школа безпеки».Змагання відбувалися з 4 по 10 серпня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, - повідомляє RvNews.Понад 250 учасників з усіх регіонів України зібралися у місті Лева, щоб поборотися за титул найсильніших, найвправніших і найкращих.Команди змагалися у таких видах: «Аварійно-рятувальні роботи в зоні пожежі», «Аварійно-рятувальні роботи в зоні хімічного або радіаційного забруднення», «Рятування постраждалого з висотної будівлі», «Рятувальні роботи на акваторії», «Пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища», «Надання домедичної допомоги».У загальному заліку перемогу здобули:у меншій групі І-ше місце - команда Запорізької, ІІ-ге - Тернопільської і ІІІ-тє - Рівенської областей.У старшій групі переможцями стали команди Миколаївської, Волинської і Тернопільської областей, відповідно.