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Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях

Юні волинські рятувальники зайняли призові місця на всеукраїнських змаганнях
Команда юних рятувальників Волинської області у напруженій боротьбі вибороли 2 місце на XVII-му Всеукраїнському зборі-змаганнях «Школа безпеки».

Змагання відбувалися з 4 по 10 серпня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, - повідомляє RvNews.

Понад 250 учасників з усіх регіонів України зібралися у місті Лева, щоб поборотися за титул найсильніших, найвправніших і найкращих.

Команди змагалися у таких видах: «Аварійно-рятувальні роботи в зоні пожежі», «Аварійно-рятувальні роботи в зоні хімічного або радіаційного забруднення», «Рятування постраждалого з висотної будівлі», «Рятувальні роботи на акваторії», «Пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища», «Надання домедичної допомоги».

У загальному заліку перемогу здобули:
у меншій групі І-ше місце - команда Запорізької, ІІ-ге - Тернопільської і ІІІ-тє - Рівенської областей.

У старшій групі переможцями стали команди Миколаївської, Волинської і Тернопільської областей, відповідно.


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Теги: Волинь, рятувальники, змагання
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