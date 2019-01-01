У селі на Волині чоловік обікрав співмешканку





Про це пише



Жителька цього населеного пункту у вечірній час не дорахувалась у гаманці 200 гривень.



Як з’ясувалося, господиня якраз відзначала з друзями свій день народження. Скориставшись моментом, вкрасти купюру наважився співмешканець господині.



Однак узяті потайки гроші потратив не всі. Зазначають, що чолвоік купив пляшки горілки, а 55 гривень решти приніс назад.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полюхне Горохівського району чоловік вкрав 200 гривень у співмешканки.Про це пише Волинь Нова Жителька цього населеного пункту у вечірній час не дорахувалась у гаманці 200 гривень.Як з’ясувалося, господиня якраз відзначала з друзями свій день народження. Скориставшись моментом, вкрасти купюру наважився співмешканець господині.Однак узяті потайки гроші потратив не всі. Зазначають, що чолвоік купив пляшки горілки, а 55 гривень решти приніс назад.

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