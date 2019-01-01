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У селі на Волині чоловік обікрав співмешканку

У селі на Волині чоловік обікрав співмешканку
У селі Полюхне Горохівського району чоловік вкрав 200 гривень у співмешканки.

Про це пише Волинь Нова.

Жителька цього населеного пункту у вечірній час не дорахувалась у гаманці 200 гривень.

Як з’ясувалося, господиня якраз відзначала з друзями свій день народження. Скориставшись моментом, вкрасти купюру наважився співмешканець господині.

Однак узяті потайки гроші потратив не всі. Зазначають, що чолвоік купив пляшки горілки, а 55 гривень решти приніс назад.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

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Теги: Волинь, крадіжка
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