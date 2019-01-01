Почали відмовляти нирки: волинські медики допомогли чоловіку, який пролежав нерухомо декілька днів
Сьогодні, 08:53
Медики Ковельського медичного територіального об'єднання надали допомогу чоловіку з синдромом позиційного стиснення.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.
Чоловік пролежав нерухомо 4 доби, в результаті чого в нього розвинулась гостра ниркова недостатність (почали відмовляти нирки).
Хворому терміново повели гострий гемодіаліз та курс інтенсивної терапії для порятунку життя.
«Наразі пацієнт одужує завдяки швидким та чітким діям наших лікарів», – зазначили у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.
Чоловік пролежав нерухомо 4 доби, в результаті чого в нього розвинулась гостра ниркова недостатність (почали відмовляти нирки).
Хворому терміново повели гострий гемодіаліз та курс інтенсивної терапії для порятунку життя.
«Наразі пацієнт одужує завдяки швидким та чітким діям наших лікарів», – зазначили у дописі.
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