Почали відмовляти нирки: волинські медики допомогли чоловіку, який пролежав нерухомо декілька днів





Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.



Чоловік пролежав нерухомо 4 доби, в результаті чого в нього розвинулась гостра ниркова недостатність (почали відмовляти нирки).



Хворому терміново повели гострий гемодіаліз та курс інтенсивної терапії для порятунку життя.



«Наразі пацієнт одужує завдяки швидким та чітким діям наших лікарів», – зазначили у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики Ковельського медичного територіального об'єднання надали допомогу чоловіку з синдромом позиційного стиснення.Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО.Чоловік пролежав нерухомо 4 доби, в результаті чого в нього розвинулась гостра ниркова недостатність (почали відмовляти нирки).Хворому терміново повели гострий гемодіаліз та курс інтенсивної терапії для порятунку життя.«Наразі пацієнт одужує завдяки швидким та чітким діям наших лікарів», – зазначили у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію