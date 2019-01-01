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Курс валют у Луцьку на 16 серпня

Курс валют у Луцьку на 16 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.122, а продаж - 25.510.

Євро при купівлі становить - 27.901, продажу - 28.492.

Курс російського рубля: купівля - 0.339, продаж - 0.399.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.186, продаж - 6.629.

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Теги: курс валют, Луцьк
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