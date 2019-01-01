Курс валют у Луцьку на 16 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.122, а продаж - 25.510.
Євро при купівлі становить - 27.901, продажу - 28.492.
Курс російського рубля: купівля - 0.339, продаж - 0.399.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.186, продаж - 6.629.
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Євро при купівлі становить - 27.901, продажу - 28.492.
Курс російського рубля: купівля - 0.339, продаж - 0.399.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.186, продаж - 6.629.
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