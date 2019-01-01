Яке свято 16 серпня: що потрібно обов'язково зробити в цей день





Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, - пише



Народні прикмети на 16 серпня



– Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.



– Сильний вітер – зима буде сніжною.



– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.



– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня –буде сувора зима.



Що можна робити 16 серпня



1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.



2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.



Що не можна робити 16 серпня



1. Не можна сьогодні замітати в будинку – так можна своє щастя і багатство вимести.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 серпня у православному календарі вшановується пам'ять Ісаакія-малинника та День Антона Віхревея.Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, - пише 24 канал – Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.– Сильний вітер – зима буде сніжною.– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня –буде сувора зима.1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.1. Не можна сьогодні замітати в будинку – так можна своє щастя і багатство вимести.

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