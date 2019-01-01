Яке свято 16 серпня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:15
16 серпня у православному календарі вшановується пам'ять Ісаакія-малинника та День Антона Віхревея.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 серпня
– Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.
– Сильний вітер – зима буде сніжною.
– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.
– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня –буде сувора зима.
Що можна робити 16 серпня
1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 16 серпня
1. Не можна сьогодні замітати в будинку – так можна своє щастя і багатство вимести.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 серпня
– Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.
– Сильний вітер – зима буде сніжною.
– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.
– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня –буде сувора зима.
Що можна робити 16 серпня
1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 16 серпня
1. Не можна сьогодні замітати в будинку – так можна своє щастя і багатство вимести.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув
Сьогодні, 09:46
Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Яке свято 16 серпня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 16 серпня
Сьогодні, 09:00
У зоні ООС загинув 20-річний волинянин
Сьогодні, 08:57