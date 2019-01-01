Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО

Віктор Чухрай показав, як виглядало озеро Світязь 10 років тому.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"І знов про Світязь. Іще якихось 10 років тому він був таким. Можна було цілий день знімати воду і хмари на широкий слайд, з якого легко друкується фото 2,5 на 2,5 метра...", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що науковці б'ють на сполох через





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографпоказав, як виглядало озеро Світязь 10 років тому.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook."І знов про Світязь. Іще якихось 10 років тому він був таким. Можна було цілий день знімати воду і хмари на широкий слайд, з якого легко друкується фото 2,5 на 2,5 метра...", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що науковці б'ють на сполох через катастрофічне обміління озера Світязь , яке стало проблемою №1 на Волині.

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