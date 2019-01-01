Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав, як виглядало озеро Світязь 10 років тому.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"І знов про Світязь. Іще якихось 10 років тому він був таким. Можна було цілий день знімати воду і хмари на широкий слайд, з якого легко друкується фото 2,5 на 2,5 метра...", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що науковці б'ють на сполох через катастрофічне обміління озера Світязь, яке стало проблемою №1 на Волині.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"І знов про Світязь. Іще якихось 10 років тому він був таким. Можна було цілий день знімати воду і хмари на широкий слайд, з якого легко друкується фото 2,5 на 2,5 метра...", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що науковці б'ють на сполох через катастрофічне обміління озера Світязь, яке стало проблемою №1 на Волині.
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