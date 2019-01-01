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Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО

Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай показав, як виглядало озеро Світязь 10 років тому.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"І знов про Світязь. Іще якихось 10 років тому він був таким. Можна було цілий день знімати воду і хмари на широкий слайд, з якого легко друкується фото 2,5 на 2,5 метра...", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що науковці б'ють на сполох через катастрофічне обміління озера Світязь, яке стало проблемою №1 на Волині.

Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО

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Теги: Світязь, світлини
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