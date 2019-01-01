На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинскій області.



15 серпня о 5:19 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Селець трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку.



О 05:40 до місця події прибула варта 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Бубнів, які разом о 06:20 ліквідували загорання.



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

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