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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У селі Селець Володимир-Волинського району сталась пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинскій області.

15 серпня о 5:19 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Селець трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку.

О 05:40 до місця події прибула варта 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Бубнів, які разом о 06:20 ліквідували загорання.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь
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