На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:53
У селі Селець Володимир-Волинського району сталась пожежа.
Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинскій області.
15 серпня о 5:19 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Селець трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку.
О 05:40 до місця події прибула варта 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Бубнів, які разом о 06:20 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
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Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинскій області.
15 серпня о 5:19 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Селець трапилася пожежа дерев’яного житлового будинку.
О 05:40 до місця події прибула варта 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області та місцева пожежна команда села Бубнів, які разом о 06:20 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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