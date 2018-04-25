Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 09:46
У Луцьку на вулиці Кравчука горіла квартира на 2-му поверсі панельного 9-ти поверхового житлового будинку.
Пожежа трапилась 16 серпня 02:33. Про це повіломляє У ДСНС України у Волинській області.
За 7 хвилин з моменту повідомлення про пожежу на місце події прибули рятувальники, які о 02:56 ліквідували вогонь. На жаль під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка приблизно 1963 р.н.
Причина пожежі – встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 16 серпня 02:33. Про це повіломляє У ДСНС України у Волинській області.
За 7 хвилин з моменту повідомлення про пожежу на місце події прибули рятувальники, які о 02:56 ліквідували вогонь. На жаль під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка приблизно 1963 р.н.
Причина пожежі – встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів
Сьогодні, 10:11
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:53
Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 09:46
Яким було озеро Світязь 10 років тому. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Яке свято 16 серпня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:15