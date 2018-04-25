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Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кравчука горіла квартира на 2-му поверсі панельного 9-ти поверхового житлового будинку.

Пожежа трапилась 16 серпня 02:33. Про це повіломляє У ДСНС України у Волинській області.

За 7 хвилин з моменту повідомлення про пожежу на місце події прибули рятувальники, які о 02:56 ліквідували вогонь. На жаль під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка приблизно 1963 р.н.

Причина пожежі – встановлюється.

Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув. ОНОВЛЕНО. ФОТО



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Теги: пожежа, Кравчука
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