У селі під Луцьком посеред білого дня спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 11:02
В селі Несвіч Луцького району горів цегляний житловий будинок.
Пожежа трапилась 15 серпня о 14:06, - пише ДСНС України у Волинській області.
Ліквідували вогонь о 14:39 працівники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька спільно з місцевою пожежною командою села Чаруків.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Пожежа трапилась 15 серпня о 14:06, - пише ДСНС України у Волинській області.
Ліквідували вогонь о 14:39 працівники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька спільно з місцевою пожежною командою села Чаруків.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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