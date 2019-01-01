У селі під Луцьком посеред білого дня спалахнув житловий будинок





Пожежа трапилась 15 серпня о 14:06, - пише ДСНС України у Волинській області.



Ліквідували вогонь о 14:39 працівники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька спільно з місцевою пожежною командою села Чаруків.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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