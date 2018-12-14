У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів
Сьогодні, 10:11
У Луцьку пропонують продовжити програму забезпечення житлом атовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих на умовах співфінансування.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Депутат міської ради Ігор Поліщук розповів, що із проханням продовжити програму забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих, зниклих безвісти на 2020-2022 роки звернулася Волинська обласна спілка воїнів АТО.
«Я вважаю, що ця програма є унікальною в межах України, тому її треба продовжити», – відзначив Поліщук.
Із бюджету міста на реалізацію програми планують витратити 11 мільйонів гривень. У 2017-2018 роках відповідно до програми виділили 50 квартир, цьогоріч позитивне рішення ухвалили щодо 12 осіб. До слова, станом на 1 серпня на квартирній черзі перебувають 160 воїнів та членів родин Героїв.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Депутат міської ради Ігор Поліщук розповів, що із проханням продовжити програму забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих, зниклих безвісти на 2020-2022 роки звернулася Волинська обласна спілка воїнів АТО.
«Я вважаю, що ця програма є унікальною в межах України, тому її треба продовжити», – відзначив Поліщук.
Із бюджету міста на реалізацію програми планують витратити 11 мільйонів гривень. У 2017-2018 роках відповідно до програми виділили 50 квартир, цьогоріч позитивне рішення ухвалили щодо 12 осіб. До слова, станом на 1 серпня на квартирній черзі перебувають 160 воїнів та членів родин Героїв.
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