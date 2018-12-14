вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів

У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів
У Луцьку пропонують продовжити програму забезпечення житлом атовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих на умовах співфінансування.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Депутат міської ради Ігор Поліщук розповів, що із проханням продовжити програму забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих, зниклих безвісти на 2020-2022 роки звернулася Волинська обласна спілка воїнів АТО.

«Я вважаю, що ця програма є унікальною в межах України, тому її треба продовжити», – відзначив Поліщук.

Із бюджету міста на реалізацію програми планують витратити 11 мільйонів гривень. У 2017-2018 роках відповідно до програми виділили 50 квартир, цьогоріч позитивне рішення ухвалили щодо 12 осіб. До слова, станом на 1 серпня на квартирній черзі перебувають 160 воїнів та членів родин Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, житло, атовець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок
Сьогодні, 10:19
На відпочинку на Прикарпатті отруїлося 13 дітей
Сьогодні, 10:13
У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів
Сьогодні, 10:11
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:53
Пожежа у квартирі в Луцьку на Кравчука: власник загинув
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
Троє атовців із Луцька отримають квартири Троє атовців із Луцька отримають квартири
14 грудень, 2018, 14:47
Плюс мільйон: у Луцьку можуть збільшити суму на купівлю житла атовцям Плюс мільйон: у Луцьку можуть збільшити суму на купівлю житла атовцям
25 вересень, 2018, 13:30
Трьом військовим з Луцька куплять житло Трьом військовим з Луцька куплять житло
15 серпень, 2018, 09:32
У Луцьку не дали грошей на житло для атовців У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
27 червень, 2018, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пропонують розширити амбулаторію на Львівській
Сьогодні, 10:27
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок
Сьогодні, 10:19
 0
На відпочинку на Прикарпатті отруїлося 13 дітей
Сьогодні, 10:13
 0
У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів
Сьогодні, 10:11
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿