На відпочинку на Прикарпатті отруїлося 13 дітей

У ніч на п'ятницю, 16 серпня, в Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в приватній садибі.Про це повідомляє прес-служба ДСНС.Зазначається, що станом на 7 ранку п'ятниці було госпіталізовано 13 дітей."У ніч з 15 на 16 серпня у Верховинську ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали в приватній садибі Горицвіт в селі Верхній Ясенів Верховинського району", - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що всього в садибі відпочиває 30 дітей. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.