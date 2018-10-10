На відпочинку на Прикарпатті отруїлося 13 дітей
Сьогодні, 10:13
У ніч на п'ятницю, 16 серпня, в Івано-Франківській області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в приватній садибі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що станом на 7 ранку п'ятниці було госпіталізовано 13 дітей.
"У ніч з 15 на 16 серпня у Верховинську ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали в приватній садибі Горицвіт в селі Верхній Ясенів Верховинського району", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього в садибі відпочиває 30 дітей. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що станом на 7 ранку п'ятниці було госпіталізовано 13 дітей.
"У ніч з 15 на 16 серпня у Верховинську ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали в приватній садибі Горицвіт в селі Верхній Ясенів Верховинського району", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього в садибі відпочиває 30 дітей. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
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