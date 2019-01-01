У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок
Сьогодні, 10:19
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 16 серпня стоять 260 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” –10, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –40, “Грушів” –10, “Смільниця” – 10, “Шегині” –100, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” –10, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –40, “Грушів” –10, “Смільниця” – 10, “Шегині” –100, “Краковець” –90", - йдеться у повідомлені.
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