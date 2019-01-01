У Луцьку пропонують розширити амбулаторію на Львівській

У Луцьку хочуть розширити територію амбулаторії на Львівській.Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Депутатрозповіла, що під час дня депутата обранці громади вирішили, що потрібно розширити амбулаторію на Львівській.«Там дуже маленька площа і ми побачили, що амбулаторія була більш наповнена людьми, ніж інші», - зауважила вона.Тому депутатка запропонувала передбачити кошти в бюджеті Луцька на розширення території медустанови та її благоустрій, зокрема, там хочуть облаштувати парковку.Депутатдодала, що така ж проблемна амбулаторія, що потребує ремонту та розширення, є поблизу залізничного вокзалу.