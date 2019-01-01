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У Луцьку пропонують розширити амбулаторію на Львівській

У Луцьку пропонують розширити амбулаторію на Львівській
У Луцьку хочуть розширити територію амбулаторії на Львівській.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Депутат Майя Шостак розповіла, що під час дня депутата обранці громади вирішили, що потрібно розширити амбулаторію на Львівській.

«Там дуже маленька площа і ми побачили, що амбулаторія була більш наповнена людьми, ніж інші», - зауважила вона.

Тому депутатка запропонувала передбачити кошти в бюджеті Луцька на розширення території медустанови та її благоустрій, зокрема, там хочуть облаштувати парковку.

Депутат Алла Надточій додала, що така ж проблемна амбулаторія, що потребує ремонту та розширення, є поблизу залізничного вокзалу.

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Теги: амбулаторія, Львівська
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