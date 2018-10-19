У Луцьку запустять нову систему сортування сміття

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцьк ЕКО» зобов’язали провести демонтаж сортувальної лінії, що розташована на території полігону в селі Брище до 31 серпня цього року і вже найближчим часом Луцькрада повинна замінити її на нову систему.За цей проект рішення члени виконавчого комітету Луцької міської ради проголосували одноголосно 16 серпня.Заступник директора департаменту житлово-комунального господарствазазначив, що демонтувати лінію «Луцьк ЕКО» на території полігону у селі Брище потрібно негайно, бо вона створює дискомфорт людям, що там працюють і позбавляє місто можливості створити власну якісну систему переробки сміття, яка наразі «є необхідною», з метою забезпечення виконання Закону України «Про відходи».Зазначимо, що лінію сортування на Брищенському полігоні зупинили ще 2 листопада 2018 року і з того часу «питання сміття» у Луцьку стоїть дуже гостро. У свій час підприємство «Луцьк ЕКО» не виконало умов договору, то ж ініціативі переробки у місті вирішили дати ще один шанс, враховуючи досвід і можливі проблеми.Директор Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс»каже, що із власниками лінії сортування «Луцьк ЕКО» весь час йшов діалог: «Вони постійно щось обіцяли. Ми їм надали останній термін, до минулого вівторка, аби вони визначилися, як надалі бачать свою поведінку у цій ситуації. Ми їм поставили умови: або вони до 31 серпня демонтують свою і ми завозимо нову лінію, або продаємо її іншим», – при законі про переробку сміття на це оснащення зараз стоїть черга, для Луцька така вже готова, але у разі відмови її продадуть деінде і місто знову потоне у «проблемі».Перший заступник міського головизауважив, що до полігону у селі Брище також було багато питань.«Люди не можуть так працювати, кріпосне право відмінили. Наразі сортувальна лінія готова до демонтажу. Ми хочемо зробити все правильно, аби сортування у Луцьку відбувалося показово і це було прикладом для усіх», – сказав член виконавчого комітету.Зауважимо, що нову сортувальну лінію придбали за спільні кошти луцького міського бюджету та прилеглих територіальних громад, а замовником, власне, є Луцька міська рада в особі спеціалізованого підприємства «Луцькспецкомунтранс».«Варіант, що лінію спробують привласнити, як «Луцьк ЕКО» – відпадає. Сортувальна лінія готова на 90%. Ми хочемо почати її встановлювати», – додає Валерій Кузьмич.Секретар міської ради, виконувач повноважень міського головинаостанок зауважив, що сортувальна лінія «Луцьк ЕКО» була першим невдалим досвідом, який навчив міську владу, як робити не можна.«Коли кажуть, що ми втратили контроль над лінією «Луцьк ЕКО» рік тому, то я скажу, що ми контролю і не мали. Коли створювали лінію, то кожен переслідував свою мету. Цей досвід показав, що до питання потрібно підходити ретельно. Не можна втрачати контроль відразу. Потрібно виправляти помилки і рухатися далі. Ми встановимо нормальну лінію, де власник буде один і враховуючи весь той нелегкий досвід ми зможемо вирішувати усі проблеми, які виникають зі збором сміття», – сказав Григорій Пустовіт.