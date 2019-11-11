У Луцьку виступить хор імені Верьовки
Сьогодні, 11:15
Національного заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки повертається з концертами у турі по Західній Україні. Всі концерти колективу завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у Рівному оновлену програму, яка створена до свого ювілею.
Про подію:
• Художній колектив, репертуарний діапазон якого вражає різноманіттям музичних, вокальних та хореографічних номерів - хор імені Григорія Вірьовки виступить із ювілейною програмою.
• Ансамбль, концерти якого збирають аншлаги та овації глядачів по всьому світу.
• Культова візитка України!
Дата: 11.11.2019 о 19:00
Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/789999938053648/
Квитки:
- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Організатори події: івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.
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Про подію:
• Художній колектив, репертуарний діапазон якого вражає різноманіттям музичних, вокальних та хореографічних номерів - хор імені Григорія Вірьовки виступить із ювілейною програмою.
• Ансамбль, концерти якого збирають аншлаги та овації глядачів по всьому світу.
• Культова візитка України!
Дата: 11.11.2019 о 19:00
Місце: Драмтеатр ім. Т. Шевченка
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/789999938053648/
Квитки:
- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://lutsk.karabas.com/hor-im-g-g-verovki-23/order/
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/khor-imeni-hryhorija-verovky-2019-11-11
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Організатори події: івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".
Інформаційні партнери події: Інформаційне агентство ВолиньPost, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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