У Луцьку виступить хор імені Верьовки

Національного заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки повертається з концертами у турі по Західній Україні. Всі концерти колективу завжди проходять аншлагово, а квитки закінчуються задовго до самої події. Цього разу хор представить у Рівному оновлену програму, яка створена до свого ювілею.Про подію:• Художній колектив, репертуарний діапазон якого вражає різноманіттям музичних, вокальних та хореографічних номерів - хор імені Григорія Вірьовки виступить із ювілейною програмою.• Ансамбль, концерти якого збирають аншлаги та овації глядачів по всьому світу.• Культова візитка України!Дата: 11.11.2019 о 19:00Місце: Драмтеатр ім. Т. ШевченкаДетальніше про подію тут:Квитки:- Каса #TikhonovAgency: Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:Організатори події: івент-агенція "Tikhonov сoncert and event agency".Інформаційні партнери події:, Волинь Online, Волинські Новини, Волинська Правда, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.