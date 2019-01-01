Форма VS діряві джинси: як повинні одягатися луцькі школярі

Начальниця управління освіти Луцької міської радирозповіла, чи мають діти ходити у школи в формах.Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що у статуті кожної школи прописано, що діти повинні носити певну форму одягу. Шкільна форма – це кліше, наголошує посадовиця. Натомість учні повинні дотримуватися ділового стилю.«Давним-давно немає вимоги, наприклад, щодо бордового піджака. Президент казав, що пора відмінити указ про шкільну форму, а решта – на розсуд навчального закладу. Мене дивує, що люди вважають, що успіх їхньої дитини – індивідуальна парта, шкільна форма, дошка пошани тощо. Хіба це успіх?» - сказала посадовиця.Вона наголосила, що якщо у закладах освіти не буде певної форми одягу, то учні дозволять собі ходити як завгодно.