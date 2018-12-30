На Волині тимчасово відкриють пункт пропуску до Польщі
Сьогодні, 11:52
На кордоні з Польщею тимчасово відкриють пункту перетину Кречів-Крилів у рамках Європейських Днів добросусідства.
Мешканці матимуть можливість скористатися тимчасовим пунктом пропуску 18 серпня з 9.00 до 21.00 за київським часом, - повідомляє ДФС у Волинській області.
Про це йдеться у розпорядженні Волинської митниці ДФС, зокрема про створення тимчасової зони митного контролю в районі прикордонного знаку № 835, в місці проведення українсько-польських святкових заходів.
Зазначають, відповідальними за проведення процедур спрощеного митного контролю та дотримання режиму зони митного контролю визначили відділ митного оформлення №4,
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Мешканці матимуть можливість скористатися тимчасовим пунктом пропуску 18 серпня з 9.00 до 21.00 за київським часом, - повідомляє ДФС у Волинській області.
Про це йдеться у розпорядженні Волинської митниці ДФС, зокрема про створення тимчасової зони митного контролю в районі прикордонного знаку № 835, в місці проведення українсько-польських святкових заходів.
Зазначають, відповідальними за проведення процедур спрощеного митного контролю та дотримання режиму зони митного контролю визначили відділ митного оформлення №4,
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