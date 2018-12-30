На Волині тимчасово відкриють пункт пропуску до Польщі





Мешканці матимуть можливість скористатися тимчасовим пунктом пропуску 18 серпня з 9.00 до 21.00 за київським часом, - повідомляє



Про це йдеться у розпорядженні Волинської митниці ДФС, зокрема про створення тимчасової зони митного контролю в районі прикордонного знаку № 835, в місці проведення українсько-польських святкових заходів.



Зазначають, відповідальними за проведення процедур спрощеного митного контролю та дотримання режиму зони митного контролю визначили відділ митного оформлення №4,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Польщею тимчасово відкриють пункту перетину Кречів-Крилів у рамках Європейських Днів добросусідства.Мешканці матимуть можливість скористатися тимчасовим пунктом пропуску 18 серпня з 9.00 до 21.00 за київським часом, - повідомляє ДФС у Волинській області. Про це йдеться у розпорядженні Волинської митниці ДФС, зокрема про створення тимчасової зони митного контролю в районі прикордонного знаку № 835, в місці проведення українсько-польських святкових заходів.Зазначають, відповідальними за проведення процедур спрощеного митного контролю та дотримання режиму зони митного контролю визначили відділ митного оформлення №4,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію