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На Волині тимчасово відкриють пункт пропуску до Польщі

На Волині тимчасово відкриють пункт пропуску до Польщі
На кордоні з Польщею тимчасово відкриють пункту перетину Кречів-Крилів у рамках Європейських Днів добросусідства.

Мешканці матимуть можливість скористатися тимчасовим пунктом пропуску 18 серпня з 9.00 до 21.00 за київським часом, - повідомляє ДФС у Волинській області.

Про це йдеться у розпорядженні Волинської митниці ДФС, зокрема про створення тимчасової зони митного контролю в районі прикордонного знаку № 835, в місці проведення українсько-польських святкових заходів.

Зазначають, відповідальними за проведення процедур спрощеного митного контролю та дотримання режиму зони митного контролю визначили відділ митного оформлення №4,


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Теги: пункт пропуску, тимчасовий, Дні добросусідства
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