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Біля луцької школи, де збили хлопчика, хочуть встановити «лежачі поліцейські»

Біля луцької школи, де збили хлопчика, хочуть встановити «лежачі поліцейські»
У Луцьку біля школи №22, де автівка збила другокласника, пропонують облаштувати обмежувачі руху.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Депутат Алла Надточій розповіла, що після прикрого випадку виникла необхідність обмежити рух біля школи №22. Із цим проханням зверталися й батьки школярів, однак зрушень поки немає.

Тож вона запропонувала встановити «лежачі поліцейські» на вулиці Писаревського біля пішохідного переходу поблизу навчального закладу.

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Теги: Луцьк, школа, обмежувач руху
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