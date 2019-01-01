Біля луцької школи, де збили хлопчика, хочуть встановити «лежачі поліцейські»





Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.



Депутат Алла Надточій розповіла, що після прикрого випадку виникла необхідність обмежити рух біля школи №22. Із цим проханням зверталися й батьки школярів, однак зрушень поки немає.



Тож вона запропонувала встановити «лежачі поліцейські» на вулиці Писаревського біля пішохідного переходу поблизу навчального закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля школи №22, де автівка збила другокласника, пропонують облаштувати обмежувачі руху.Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Депутатрозповіла, що після прикрого випадку виникла необхідність обмежити рух біля школи №22. Із цим проханням зверталися й батьки школярів, однак зрушень поки немає.Тож вона запропонувала встановити «лежачі поліцейські» на вулиці Писаревського біля пішохідного переходу поблизу навчального закладу.

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