Затримали волинянина, який незаконно продавав вогнепальну зброю





Про це повідомляє прес-служба



Зброю вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення дослідження.



Так, згідно із висновком експерта вилучена зброя є однозарядною гвинтівкою, виготовленою саморобним способом шляхом переробки пневматичної гвинтівки для стрільби набоями 5,6 мм.



Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у злочині, передбаченому ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, зокрема, її збут. Зловмисника поліцейські затримали за ст. 208 КПК України.



Суд обрав йому міру запобіжного заходу – домашній арешт. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські викрили 29-річного волинянина, котрий за місцем проживання, незаконно збув жителю області вогнепальну зброю.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Волині Зброю вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення дослідження.Так, згідно із висновком експерта вилучена зброя є однозарядною гвинтівкою, виготовленою саморобним способом шляхом переробки пневматичної гвинтівки для стрільби набоями 5,6 мм.Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у злочині, передбаченому ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, зокрема, її збут. Зловмисника поліцейські затримали за ст. 208 КПК України.Суд обрав йому міру запобіжного заходу – домашній арешт. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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