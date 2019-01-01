Затримали волинянина, який незаконно продавав вогнепальну зброю
Сьогодні, 11:55
Поліцейські викрили 29-річного волинянина, котрий за місцем проживання, незаконно збув жителю області вогнепальну зброю.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Волині.
Зброю вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення дослідження.
Так, згідно із висновком експерта вилучена зброя є однозарядною гвинтівкою, виготовленою саморобним способом шляхом переробки пневматичної гвинтівки для стрільби набоями 5,6 мм.
Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у злочині, передбаченому ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, зокрема, її збут. Зловмисника поліцейські затримали за ст. 208 КПК України.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу – домашній арешт. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Волині.
Зброю вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення дослідження.
Так, згідно із висновком експерта вилучена зброя є однозарядною гвинтівкою, виготовленою саморобним способом шляхом переробки пневматичної гвинтівки для стрільби набоями 5,6 мм.
Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у злочині, передбаченому ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, зокрема, її збут. Зловмисника поліцейські затримали за ст. 208 КПК України.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу – домашній арешт. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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